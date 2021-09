Karina Cascella, la FOTO scattata da una persona speciale è la più bella

La bella Karina Cascella ha condiviso una foto su instagram in cui appare seduta su una panchina, che bellezza

Karina Cascella ha condiviso una foto su instagram dove appare in un giardino ed è seduta su una panchina pensierosa. A scattarle la foto è stata sua figlia Ginevra e infatti lei ha commentato sotto la didascalia con queste parole:”Le foto di Ginevra sono sempre quelle più belle. Io niente di che in questa foto ma i colori sono stupendi”.

Karina Cascella e i progetti per il futuro

La stagione televisiva è ricominciata e anche Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, il format però è cambiato radicalmente. Non c’è più spazio per il trash e per gli opinionisti di prima. Mediaset ha voluto dare un taglio più giornalistico e serio seguendo l’esempio dei programmi della Rai. Anche la D’Urso è cambiata nel suo modo di vestire, appare più seria e con abiti all’altezza di una giornalista televisiva. Niente più fronzoli e contenuti futili, il programma deve avere lo scopo d’informare gli spettatori. Pertanto si presume che tutte le opinioniste come Karina Cascella siano state mandate a casa o comunque non riconfermate per la nuova stagione.

Nonostante la Cascella abbia spiegato che di certo lei non ha mai vissuto delle ospitate a Pomeriggio 5 o con la sua attività su instagram, è chiaro che un pò le è dispiaciuto. La televisione le piaceva molto e ha sempre dichiarato di voler diventare conduttrice. Tempo fa ha anche criticato alcune scelte dei vari palinsesti su delle conduttrici, rivelando di sentirsi più adeguata lei a quel ruolo di tante altre. Per il momento quindi la televisione è un enorme punto di domanda nella vita della Cascella. Ma infondo le cose non le vanno troppo male, ha infatti aperto un ristorante di carne argentina a Bergamo con il suo fidanzato.

Certo il covid non ci voleva perché ha buttato giù di molto il settore, rendendo le cose complicate ai ristoratori specialmente a quelli nuovi come lei. L’influencer ha dovuto anche rimandare le nozze a causa della pandemia, doveva tenersi un anno fa ma tutto è stato posticipato. Recentemente però ha affermato che il matrimonio ci sarà quando tutto tornerà come prima del virus.