La cantante Giorgia ha condiviso una foto su instagram dove appare truccata per un occasione speciale, è bellissima

Giorgia condivide uno scatto su instagram ed è pioggia di commenti da parte dei fan. Arrivano moltissimi complimenti per la cantante:”No vabbè ma veramente hai 50 anni?”, “Bella come sempre”, “In gran forma”, “Na ragazzina”, “Giorgia sei stupenda! Se il mio mito”. I fan impazziscono per la cantante che ha in serbo per loro una bella novità che per una volta non riguarda proprio la musica.

Giorgia debutta con un film al cinema

La cantante sta girando in questi giorni il suo primo film insieme a Rocco Papaleo, si chiama Scordato. Il quarto film diretto da Papaleo nella sua bella Basilicata. 11 anni fa ha esordito con il suo Basilicato coast to coast e ora dopo anni torna in Lucania per un altro film. Ha scelto per partecipare a questa avventura, la cantante Giorgia che debutta per la prima volta davanti ad una macchina da presa. In molti non vedono l’ora di vedere la cantante in panni di attrice protagonista in questo nuovo film comico ma anche autobiografico. Papaleo tramanda il suo mal di schiena perenne al suo protagonista che è un accordatore di pianoforti.

La vita di Orlando è destinata a cambiare all’incontro con Olga, l’affascinante fisioterapista. Quest’ultima lo spingerà a fare un viaggio introspettivo verso la sua giovinezza perduta, per capire il motivo del suo disagio emotivo e del suo essere scontroso e solitario. Gli altri attori del cast sono Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Antonio Petrocelli, Anna Ferraioli e Manola Rotunno. Il mondo della musica si fonde ancora una volta con il cinema. Non è infatti la prima volta che grandi nomi della musica si associno a film di noti registi. Era già successo con Emma Marrone voluta da Gabriele Muccino nel suo film.

Non è ancora chiaro il ruolo di Giorgia nel film ma sicuramente è di rilevanza dato che è protagonista. Probabilmente da alcuni post che ha condiviso su instagram, canterà nel film. Lei sembra molto entusiasta di questa esperienza nuova e stimolante. Non resta che aspettare l’uscita del film per scoprire tutti i dettagli della trama.