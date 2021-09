“Spogliami verso il nulla”, Lucia Javorcekova senza veli infiamma il web: vietata ai minori – FOTO

Lucia Javorcekova si mostra davvero straripante davanti alle telecamere di Instagram. Uno spettacolo senza veli mai visto prima.

La supermodella dell'”Est”, Lucia Javorcekova ha lasciato ancora una volta il segno durante l’ultima pubblicazione sul proprio profilo di Instagram.

La diva del web ha provocato una “raffica” di cuori durante il suo percorso di crescita personale, in particolar modo sui social. E’ proprio lì che spesso si mette in evidenza con scatti sublimi e videoclip da “crepacuore”.

La sua definitiva consacrazione avviene come “ciliegina sulla torta” di una supermodella solo per cuori forti, in amore, dove ha dato un senso logico alle sue giornate in compagnia del suo “principe azzurro”.

La principessa di Tulum, in Messico non ha nulla da invidiare alla concorrenza spietata delle “rivali” sul web. Non a caso le sue pubblicazioni personali sul profilo personale Instagram, accompagnato dal sostegno all’unanime da oltre 2 milioni di followers non sono mai banali

NON PERDERTI ANCHE —> Emma esplosiva sotto la doccia, il SELFIE con il davanzale mai visto: “Ci riprendiamo domani..”

Lucia Javorcekova, il primo piano senza veli solo per deboli di cuore

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO VIETATO AI MINORI, DI LUCIA, VAI SU SUCCESSIVO