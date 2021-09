“Manuelona nazionale”, le curve della Arcuri fanno impazzire i fan. Inevitabile lo zoom… – FOTO

Manuela Arcuri fa impazzire i suoi fan con l’ultima compilation di Instagram: l’abito valorizza le curve atomiche dell’attrice

E’ stata la sola e indiscussa regina delle fiction di Mediaset fino a pochi anni fa. Manuela Arcuri, 45 anni fra pochi mesi, ha sedotto tutto il pubblico di Canale Cinque con le sue curve generose e l’innato talento per la recitazione. “L’Onore e il Rispetto” e “Il peccato e la vergogna” sono solamente due delle produzioni che l’hanno vista protagonista, al fianco dell’altrettanto amato Gabriel Garko.

Da qualche anno, “Manuelona nazionale” – come la chiamano i suoi fan – ha deciso di rinunciare alle ospitate televisive per concentrarsi sulla propria famiglia e sull’adorato figlio Mattia. Tramite Instagram, tuttavia, l’Arcuri non rinuncia alla pubblicazione di scatti a luci rosse. Le sue curve, con grande sorpresa da parte dei followers, sono le stesse di tanti anni fa.

Le curve di Manuela Arcuri fanno impazzire i fan. Inevitabile lo zoom… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

Manuela Arcuri, per moltissimi anni, è stata l’attrice maggiormente richiesta dalle fiction targate “Ares Film”. Celebri le produzioni in cui l’ex modella recitava al fianco dei volti più amati del momento, da Gabriel Garko a Massimiliano Morra. Negli ultimi tempi, tuttavia, l’Arcuri ha deciso di centellinare la propria presenza in televisione, complice l’arrivo di suo figlio Mattia che, fin dal giorno della nascita, ha monopolizzato le attenzioni dell’attrice.

Sui social, tuttavia, Manuela non rinuncia al contatto con i fan, i quali rimangono sempre a bocca aperta di fronte ai post a luci rosse della showgirl di Anagni. La recente compilation, apparsa solamente qualche ora fa, mette in mostra le curve esplosive della Arcuri. L’attrice indossa un abito nero monospalla, che accentua la sua silhouette perfetta ed il davanzale esagerato. Sia frontalmente che di profilo, Manuela regala uno spettacolo unico ai suoi 326mila fan.

Lo zoom, come gli utenti hanno sottolineato nei commenti, è inevitabile. Sotto alla fotogallery, gli apprezzamenti si sprecano: “Sempre al top del top“, “Strepitosa e magnifica“, “Un abito favoloso“.