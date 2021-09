“Matrimonio a prima vista”, Giorgia Pantini ha cambiato vita…per amore. La confessione choc – VIDEO

L’ex partecipante al programma MAPV Italia ha finalmente trovato l’amore che l’ha portata ad attuare un grande cambiamento nella sua vita lavorativa e privata.

L’esperienza nel programma si è rivelata un duro colpo per la sua stabilità emotiva dopo quanto accaduto con l’ex marito Luca Cantiano. Una rottura ed un vero colpo basso che ha allontanato per diversi mesi Giorgia Pantini dai social dove appariva di rado sempre molto triste e affranta.

Solo recentemente però è uscita allo scoperto e ha annunciato di avere iniziato una nuova relazione con un ragazzo anch’esso volto noto del docureality che la sta rendendo molto felice e l’ha addirittura spinta a fare un grande cambiamento nella sua vita.

Si tratta di Fabio Peronespolo, ex di Clara Campagnola nell’edizione successiva di MAPV 2020, un incontro fortuito il loro che però in silenzio è fiorito e ha portato i due giovani ad innamorarsi e a fare la scelta più importante.

Giorgia e Fabio uniti più che mai, la scelta che ha cambiato le loro vite

Li abbiamo visti più innamorati che mai anche al recente matrimonio bis di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti dove si sono presentati mano nella mano per il lieto evento.

Ci sono però grosse novità per la coppia, soprattutto per Giorgia che ieri nelle sue Instagram stories ha aggiornato i fan su quanto le sta accadendo nelle ultime settimane.

Ha spiegato che si è trasferita vicino Milano e ora lavora alla Virgin Active come insegnante di fitness anche se è in attesa dalla chiamata della scuola per il ruolo da docente. Non ha specificato il luogo del trasferimento ma probabilmente si tratta di San Vittore Olona dove vive Fabio visto che i due si sono mostrati nella stessa casa dove hanno ufficialmente iniziato la convivenza.

Tante le foto che sono state postate dalla coppia e che hanno emozionato anche moltissimo i fan che da sempre tifavano per loro, soprattutto dopo le rispettive separazioni. Attendiamo dunque maggiori aggiornamenti sulla loro situazione sentimentale, anche se i presupposti per una relazione duratura ci sono tutti.