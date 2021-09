Melissa Satta magistrale: total black per l’appuntamento con il calcio: ti inchioda con una proposta super su Instagram

Momento magico per Melissa Satta, la scena in tv, da quella privata a quella di Stato, è tutta per lei. Non solo volto del calcio e della seria A su Sky Calcio, ma anche presentatrice di un nuovissimo talent show sulla Rai.

Si chiama “Missione bellezza” e vedrà sfidarsi 16 giovani concorrenti, 8 aspiranti make-up artists e 8 hair stylist. Si parte il 30 settembre su Rai 2 e l’ex velina è più carica che mai.

Melissa Satta in total black, bellezza e seduzione in un colpo solo

