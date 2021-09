Meteo: le previsioni per giovedì 23 settembre 2021

Le previsioni del meteo per la giornata di oggi 23 settembre 2021. Che tempo farà in tutta Italia? Vediamo insieme la situazione in tempo reale.

Il meteo per la giornata odierna prevede sole quasi in tutta Italia, da Nord a Sud le temperature saranno in leggero aumento e si prevede un weekend bello su tutta la Penisola.

Questo perché è in arrivo dal Nord Africa un ciclone di alta pressione che ci farà dimenticare per un pò l’inizio dell’autunno, quindi preparatevi per qualche ultima gita fuori porta prima di tirar fuori cappotti e piumoni, babbucce e cioccolata calda.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nella giornata di oggi

Ieri (mercoledì 22 settembre) la giornata è stata un pò instabile in quasi tutta Italia, su alcune zone si sono registrati dei temporali e diversi piovaschi, in particolare al Sud.

Oggi la situazione è cambiata visibilmente, l’alta pressione proveniente dal Nord Africa ci regalerà qualche altro giorno di sole e temperature piacevoli, quasi primaverili a tratti estive, soprattutto sulle isole.

NORD

Al Nord il tempo sarà prevalentemente bello, non si registrano situazioni critiche, lentamente le temperature saliranno ed oscilleranno tra i 27° ed i 29°.

CENTRO

Al Centro il tempo sarà soleggiato, non sono previste precipitazioni in giornata. Le temperature saranno stazionarie ed oscilleranno tra i 28° ed i 29°.

SUD

Il Sud sarà il vero protagonista di questa bella giornata, tempo bello ovunque, sole splendente e temperature che toccheranno i 30°.

La situazione migliorerà visibilmente nel fine settimana, quindi zaini in spalla a godersi le ultime belle giornate. Per continuare ad avere informazioni in tempo reale continuate a seguirci.