Miriam Leone ancora in bianco, la FOTO che sorprende i fan

La bellissima siciliana ha pubblicato tre Instagram Stories che hanno lasciato estasiato il pubblico. Una bellezza così non si era mai vista!

Miriam Leone è da sempre considerata una delle ”Miss Italia’‘ più belle e più apprezzate della storia del concorso. L’affascinante catanese, classe 85’, vinse la 69esima edizione del concorso ideato dal patron Enzo Mirigliani. All’epoca vinse ”Miss Cinema” oltre alla corona e allo scettro di reginetta d’Italia.

Quella fascia fu un presagio della carriera che avrebbe fatto la rossa, infatti la sua carriera di attrice dopo anni di studio è decollata e il suo volto espressivo non può che essere uno dei più ricercati dai registri nostrani e non solo.

Da pochi giorni Miriam è convolata a nozze con Paolo Carullo, musicista e perfomer, un manager finanziario membro della dj band Apple Jacks.

La coppia si è sposata nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli in provincia di Ragusa. Anche lui è siciliano, originario di Caltagirone ed oltre a essere un musicista è anche un imprenditore. Laureato in Economia e Finanza, è legato alla bellissima Miriam da circa due anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Sei di una sensualità unica” Sabrina Salerno, vestitino super e scollatura bomba: davanzale che stordisce – FOTO

La bellezza è protagonista in Miriam

In queste Instagram Stories, Miriam indossa un abito bianco. Non è quello del matrimonio ma è comunque un vestito che lascia interdetti i fan che in questi giorni amano molto vederla vestita così. Mette in mostra il suo tatuaggio sul fianco sinistro ma scorrendo le Stories della bella siciliana si può vedere il vestito nella sua totalità che viene valorizzato dalla sua bellezza.

Ha ottenuto, infatti, migliaia di like e commenti in seguito alle sue nozze, da parte dei numerosissimi utenti che hanno molto apprezzato la bellezza mai volgare e l’eleganza di una donna che nel corso degli anni ha conquistato proprio tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Sei la migliore” Raffaella Fico, nel confessionale del GF VIP si vede qualcosa di troppo… – FOTO

Mai una parola fuori posto, sempre discreta e con un fascino incredibile. Una vera e propria donna d’altri tempi. Come resistere ad una così?