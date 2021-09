“Sei bellissima ma quello non mi piace proprio”, Miriana Trevisan tanti complimenti ma arriva la critica – FOTO

Miriana Trevisan criticata per un particolare che non è sfuggito all’occhio attento dei telespettatori. E’ scontro aperto sui social.

La bellissima Miriana Trevisan non ha bisogno di tante presentazioni, ha esordito nel 1991 con “Non è la Rai”, lanciata da Gianni Boncompagni. Negli anni è stata il volto di tantissimi programmi televisivi e spot pubblicitari, negli anni si è fatta apprezzare per le sue competenze ed il suo carattere.

Ancora oggi Miriana rappresenta quel periodo televisivo, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, che ha rivoluzionato il modo di fare spettacolo. Fresca, divertente, alla mano, disponibile e simpatica, una showgirl perfetta che ha fatto della sua passione il suo lavoro, imponendosi con personalità ed intelligenza tra i grandi dell’epoca.

Nel tempo la Trevisan si è destreggiata in diverse occasioni, mostrando sempre la sua intraprendenza, voglia di fare e professionalità, non deludendo mai le aspettative di nessuno.

Ma per quanto un personaggio dello spettacolo sia importante, amato e ben voluto a volte basta poco per finire sulla bocca di tutti, in questo caso sulle tastiere di tutti.

Quella critica proprio non va giù, la Trevisan tra due fuochi

L’esplosiva Miriana Trevisan è entrata a far parte del cast della casa del “Grande Fratello Vip”, il programma in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta avendo un clamoroso successo, nonostante sia iniziato da pochissimo.

Gli abitanti della casa più spiata d’Italia sono un portento, tutti con una propria caratteristica, tutti con qualche peculiarità che fa divertire moltissimo il pubblico a casa. Si scherza, si balla, si mangia ed iniziano le prime strategie di gioco, i primi intrighi, i primi dissapori. Siamo certi che nel corso delle puntate ne vedremo sicuramente delle belle.

Ieri è stata postata una foto sul profilo Instagram di Miriana Trevisan dai colleghi dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, l’account della showgirl è seguito da 162milioni di follower, segno tangibile del fatto che la soubrette negli anni ha lavorato tanto e bene e si è guadagnata la stima di molti italiani.

Ma la stima protratta nel tempo non è bastata ad evitare qualche critica, sotto questo scatto si è alzato un polverone. Qualcuno ha commentato dicendo “Sei bellissima ma quello non mi piace proprio”, riferendosi alle sopracciglia troppo marcate di Miriana.

I fan sfegatati della showgirl hanno iniziato a difendere la loro beniamina ed una lotta a colpi di tastiera ha animato la serata di milioni fi follower.