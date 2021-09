“Magari fare notte con te”. Monica Bertini: la minigonna fa perdere la brocca – FOTO

Monica Bertini. La preparata giornalista sportiva scende in campo nella prima giornata infrasettimanale di campionato di questa stagione. Anche sul web raccoglie consensi inauditi

Nata a Parma nel 1983, Monica Bertini è senza dubbio una delle giornaliste sportive più preparate del piccolo schermo italiano. Ha debuttato quest’anno su Rete 4 alla conduzione di “Pressing – Prima serata” ma ha all’attivo una carriera lunga e florida nel settore.

Sempre stata appassionata di calcio, ha mosso i primi passi su “Sportitalia” nel 2013. L’impennata di popolarità è arrivata dopo essere approdata a Sky Sport, dove ha condotto sia il telegiornale di “Sky Sport24″, sia la trasmissione “Campo Aperto Serie B”.

NON PERDERTI ANCHE —> Emma esplosiva sotto la doccia, il SELFIE con il davanzale mai visto: “Ci riprendiamo domani..”

Monica Bertini: successo inarrestabile dalla tv al web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Ulteriore passo verso una fama sempre più consolidata è stato decretato dal passaggio a Mediaset nel 2016, dividendosi tra Premium Sport e Italia 1.

In occasione dei campionati mondiali di calcio del 2018, Monica Bertini viene scelta per condurre “Casa Russia” e, nel medesimo periodo, ha ricoperto il ruolo di opinionista in varie trasmissioni di settore come “Mai dire Mondiali FIFA” e “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”.

Molto poco si conosce della sua vita privata. Si presume sia single dopo la chiusura definitiva del matrimonio con l’ex centrocampista del Messina Giovanni La Camera.

Monica Bertini è laureata all’Università IULM presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo con una tesi dal titolo “La notizia tra etica giornalistica e etica giudiziaria”.

“Sono sempre stata convinta di fare la giornalista. Ho sempre desiderato fare Tv e tengo a dimostrare di avere un cervello e di saperlo far funzionare” – ha rivelato la Bertini in una recente intervista sul sito viaggiomagico.net.

L’abbiamo ritrovata sul piccolo schermo ieri, 22 settembre, insieme al collega Massimo Callegari per la prima giornata infrasettimanale di campionato di questa stagione.

NON PERDERTI ANCHE —> Pier Silvio Berlusconi, il vero motivo per cui non ha sposato Silvia Toffanin

“Facciamo notte!” – scrive ai quasi 400mila fan che la seguono sul web – “Restate svegli fino a mezzanotte perché ci ci saranno tutti i gol, gli highlights, i commenti, la moviola, gli approfondimenti di questa 5^giornata di Serie A.” Sfoggia una tenuta tanto professionale quanto affascinante, con una camicia bianca a maniche lunghe e un’aderente mini gonna scura a vita alta.

“Magari fare notte con te” – le scrive un utente, rivelando il desiderio di moltissimi telespettatori.