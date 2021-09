Federica Panicucci iconica in un abito nero che fa sognare i follower di Instagram. Per lei le richieste più diverse

È tornata in tv più bella che mai con quell’eleganza e quel glamour che da sempre la contraddistingue. Federica Panicucci è ancora una volta al timone di “Mattino Cinque” insieme a Francesco Vecchi.

I due condividono lo spazio dell’informazione del mattino, sulla rete ammiraglia Mediaset, avendo però ognuno il proprio raggio d’azione, dividendosi gli argomenti da trattare. Attualità e politica per Vecchi, cronaca nera e spettacolo per Panicucci. I due non si “incontrano” mai se non per i saluti iniziali e finali, con una formula molto semplice e ormai collaudata che piace tanto al pubblico.

Federica Panicucci in nero: la regina dell’eleganza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

È senza dubbio lei la regina indiscussa dell’eleganza in tv. Non è mai sgarbata e né tantomeno eccessiva, ma veste sempre con finezza e quel tocco di glamour che la rende la più bella di tutti. Federica Panicucci ha uno stile personale che non conosce rivali, un gusto che non esce mai dal bon ton e che sa regalare sempre istantanee magnifiche.

Come è solita fare ormai da diverso tempo, la bella presentatrice, su Instagram regala alcuni scatti dei suoi look, quelli che al mattino indossa per il suo “Mattino Cinque” e ieri sera, con un abito nero, ha esso tutti ko.

Iconica è la compagna di Marco Bacini in un tubino nero che le segna in modo magistrale il suo fisico che, nonostante l’età, non conosce i segni del tempo. L’abito, con maniche a tre quarti, si ferma poco sotto il ginocchio, Federica si mostra di profilo e lascia intravedere i bottoni diamantati che scendono lungo la curva del fondoschiena e lo mettono in evidenza con quella classe che per lei non scompare mare.

Capelli racchiusi in una coda bassa con la quale lei gioca accarezzandosi la chioma, un sorriso bellissimo e per tutti l’invito di seguirla in tv questa mattina. Piovono commenti stupendi per lei ed inviti che potrebbero sembrare strani.

“A domani” dicono tutti. Il riferimento è ovviamente alla trasmissione e tra i follower c’è chi scrive: “Ho una suite vista mare Federica”