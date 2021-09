Il Principe Carlo ha rivelato un aneddoto inedito sul padre Filippo. In punto di morte il marito della Regina ha pronunciato parole inaspettate.

Dolore, tristezza e tanta nostalgia. L’addio del Principe Carlo al padre, spentosi lo scorso 9 aprile, ha segnato per sempre la sua esistenza lasciando un vuoto incolmabile, come d’altronde per tutti i reali. In merito agli ultimi attimi passati al fianco di Filippo, il primogenito ha rivelato un aneddoto inedito che ha spiazzato tutti nell’ambito delle riprese del documentario dedicato alla vita del marito della Sovrana.

“Prince Philip: Memories of the Royal Family”, il titolo della pellicola firmata dalla Bbc che omaggerà il Principe Filippo dando voce ai suoi familiari. Per realizzarla perfino Harry e William hanno messo da parte i loro dissidi incontrandosi faccia a faccia sul set. I loro occhi si erano già incrociati durante i funerali del nonno, e quindi per la seconda volta Filippo è la ragione che li ha portati a rivedersi in quanto i loro rapporti, dopo l’addio di Harry alla Royal Family, sono gelidi da mesi.

Proprio nell’ambito delle riprese è emerso un retroscena svelato da Carlo riguardante il momento della morte del padre. Il racconto commovente ha lasciato tutti senza fiato.

Principe Carlo: quelle parole di Filippo prima di morire

Nell’ambito della realizzazione del documentario dedicato al Principe Filippo, il figlio Carlo ha svelato un retroscena spiazzante in merito all’ultima conversazione con il padre.

Quasi 100 anni, li avrebbe compiuti dopo due mesi, Filippo avrebbe detto parole spiazzanti in punto di morte al primogenito. Parole inaspettate pronunciate dal Duca d’Edimburgo, appena tornato a Palazzo dopo il ricovero in ospedale, durante una telefonata con Carlo. Quest’ultimo stava raccontando al padre come si fosse messa in moto la macchina organizzativa per celebrare i suo centesimo compleanno. Comunicazione, che il primogenito ha dovuto ripetere diverse volte per via della mancanza di udito del Duca, che ha comportato una reazione inaspettata.

“Beh dovrò essere vivo per festeggiare giusto?”, il commento ironico del marito della Sovrana, al suo fianco per 70 anni, che anche poco prima di morire non ha perso il suo innato humour.

Dal suo ultimo respiro, la Royal Family non ha mai smetto di pensarlo ricordandolo come una persona unica e speciale. Il documentario in arrivo sarà pertanto un importante omaggio in memoria del Duca.