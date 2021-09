Moto si scontra con un trattore ad un incrocio: morto centauro 34enne

Nella mattinata di ieri, un uomo di 34 anni è deceduto in un drammatico incidente in moto avvenuto sulla Casilina all’altezza di Palestrina, in provincia di Roma.

Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Casilina nel territorio di Palestrina (Roma), è costato la vita ad un uomo di 34 anni. La vittima si trovava alla guida della sua moto di grossa di grossa cilindrata che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un trattore ad un incrocio. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il centauro dalla due ruote. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione locale.

Tragico incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 22 settembre, sulla Casilina nella zona di Palestrina, comune in provincia di Roma.

Stando a quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione di Ciociaria Oggi, una Honda Cbr, alla guida della quale si trovava un uomo di 34 anni residente nella provincia di Roma, si è scontrata con un trattore con rimorchio che stava attraversando un incrocio. Il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118, ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nel sinistro.

Oltre ai soccorritori, sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Palestrina che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica e risalire alle cause del drammatico impatto.

Per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata, riportano i colleghi della redazione di Ciociaria Oggi, il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni di marcia.