Sabrina Salerno, arriva l’annuncio più atteso: web in subbuglio – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso l’ennesimo post da capogiro su Instagram: nella didascalia, però, c’è un annuncio incredibile.

Sabrina Salerno ha sfruttato al meglio la popolarità dei social network per incantare gli utenti: dopo oltre 30 anni, la cantante è ancora una diva amatissima soprattutto dal pubblico maschile. I suoi scatti, quasi sempre al limite del proibito, sono una gioia per gli occhi e hanno il potere di mandare in tilt Instagram.

La 53enne è pronta per tornare in televisione e per lanciarsi in una nuovissima avventura: dopo settimane piene di rumors e di indiscrezioni, finalmente è arrivata l’ufficialità. La Salerno è riuscita a conquistare l’interesse di tutti con un post disarmante che contiene un paio di scatti spettacolari. Nella didascalia, però, c’è finalmente l’annuncio più atteso.

Sabrina Salerno, post da urlo: arriva l’annuncio più atteso

Dopo tanti rumors, finalmente arriva l’annuncio ufficiale. Sabrina poco fa condiviso un post illegale su Instagram. Ci sono alcune fotografie da brividi: l’artista nata a Genova osa troppo e indossa un vestito che non contiene le sue forme. La scollatura è immensa e generosa e manda al manicomio tutti i fan.

Tramite la didascalia, la Salerno ha sorpreso tutti. “Entusiasta e felice di far parte del cast di @ballandoconlestelle Sinceramente non vedo l’ora di entrare in sala prove e di conoscere il mio compagno di avventura!!! Secondo voi chi sarà il mio ballerino???”, si legge. Gli utenti stanno commentando con enfasi: ognuno esprime la sua preferenza in merito alla domanda che ha posto la cantante.

Anche l’edizione di quest’anno di ‘Ballano Con le Stelle’ si preannuncia spettacolare e ricca di sorprese. Nonostante l’addio di nomi illustri, tra cui quello di Raimondo Todaro (volto storico del programma), Milly Carlucci sta riuscendo nuovamente nell’impresa di mettere su un cast stellare.