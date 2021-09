Sabrina Salerno in tenuta autunnale fa sognare, curve pericolose – FOTO

La cantante Sabrina Salerno ha condiviso una serie di foto su instagram dove indossa un outfit autunnale che le sta d’incanto

Sabrina Salerno in top a maniche lunghe beige, pantalone nero attillato e biker. Entra così la cantante nella stagione autunnale, con stile e sensualità come sempre. Le sue curve fanno impazzire il web. Arriva una raffica di commenti senza sosta per la Salerno:”Infinita meraviglia…sempre più infinitamente bellissima”, “Incantevole cittadina come lo sono i tuoi post inimitabile Sabrina”.

LEGGI ANCHE>>>“La uno, la due o la tre?”. Costanza Caracciolo gioca con i fan. L’ex velina manda in tilt il web: bellezza smisurata – FOTO

Sabrina Salerno attacca il figlio e lo riprende su isntagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Prestami un po’ della tua bellezza” Federica Pellegrini sotto la doccia, atmosfera bollente – FOTO

Qualche giorno fa la Salerno è stata al centro dell’attenzione nel programma Vite da copertina su Tv 8, condotto da Elisabetta Canalis. Hanno parlato della sua vita tra carriera e famiglia. La Salerno una volta arrivata a casa ha beccato il figlio intento a fare merenda con la televisione accesa sul canale dove andava in onda lei, ma lui non la guardava nemmeno. Per questo motivo la cantante si è arrabbiata e ha raccontato ai suoi followers che mentre lei era in televisione il figlio la ignorava bellamente per mangiarsi la merenda prima di andare a boxe accompagnato proprio da lei.

Insomma i figli adolescenti sono proprio incorreggibili secondo la Salerno. Eppure portano tanta gioia e allegria. Sabrina Salerno di recente ha debuttato con il suo marchio d’abbigliamento che porta il suo nome. Il suo maglioncino con scritto Boys, boys, boys è già diventato virale. La Salerno commenta l’uscita delle maglie con queste parole:”Finalmente ci siamo!! Maglia in cotone unisex in tutte le taglie e con questi colori!! Chi la indossa diventa più bello e positivo!!! Potete ordinarla online su Sony Music store”. Sono davvero iconiche queste maglie in colori diversi, rosa, verde, azzurra e anche arancione.

Ad indossarle già sono state Paola Iezzi, Elisabetta Ferracini e anche Paola Perego. D’altronde sono tutte coetanee della Salerno e si ricordano bene il noto brano della cantante, Boys, boys, boys che ha fatto ballare un’intera generazione, la loro. E ancora oggi se riproposto fa ballare anche le nuove generazioni. Ci sono brani che non passano mai di moda nonostante il tempo passi inesorabilmente.