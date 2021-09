“Una statua” Shaila Gatta, entrambi i lati in primo piano: le FOTO bollenti

Shaila Gatta, la splendida ex velina, per le vie di Milano sfoggiando un outfit accattivante: entrambi i lati in primo piano.

Shaila Gatta ha aperto le porte di casa mostrandosi in tutta la sua naturalezza. La sua versione senza trucco infatti sta riscuotendo un enorme successo. Brevi video riportati tra le storie del canale social con i quali dialoga con i fans. Shaila ascolta sempre le richieste che le sopraggiungono su Instagram infatti risponde volentieri alle curiosità del web come quelle circa la sua alimentazione

La cena infatti era servita, tutto rigorosamente bio – su cui la ballerina preme particolarmente – mostrando come ci si possa mantenere in forma senza rinunciare al gusto. Non nasconde la fatica che si cela dietro il suo allenamento ed è per questo che il web la apprezza ed i followers sono pazzi di lei.

Shaila Gatta, scollature e denim attillatissimo: impazza il web

Bellissima, per le vie di Milano Shaila Gatta sicuramente cattura l’attenzione optando per una mise sportiva ma con tracce seducenti; il denim infatti è un classico blu jeans, modello stretto con zampa larga a cui ha abbinato un top bianco asimmetrico dalla scollatura a balconcino che non nasconde le curve generose. Dalle foto insomma – sono due – è possibile ammirare i due lati magnifici della ballerina, scegliere quale sia il migliore è davvero difficile.

La foto ha letteralmente inebriato il web, tra i commenti infatti si leggono “Meravigliosa”, “Incantevole come sempre” o ancora “Una statua” alludendo alla strepitosa forma fisica. Tra i numerosi commenti quelli del fidanzato a cui una fan subito risponde sottolineando quanto sia fortunato ad avere accanto una donna come Shaila.

Anche nella giornata di ieri la Gatta ha proposto uno scatto milanese con tanto di shorts inguinali in denim color panna, abbinato al giubbino. La foto si è subito rivelata una fonte inesauribile di like e commenti, tutti squisitamente affettuosi.