Spaventoso incidente in autostrada: due morti e tre feriti gravi

Due morti e tre feriti gravi, questo il tragico bilancio dell’incidente verificatosi stamane sull’autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in provincia di Udine.

Spaventoso incidente sull’autostrada A4 nella mattinata di oggi. Il bilancio è di due morti e di tre feriti gravi. Secondo le prime informazioni, le due vittime ed i tre feriti viaggiano a bordo di un furgone che si è schiantato contro un autocarro che procedeva a velocità moderata per via di un rallentamento sulla carreggiata dovuto ad un altro sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diversi mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Udine, spaventoso incidente sull’autostrada A4: due morti e tre feriti gravi

Questa mattina, giovedì 23 settembre, due uomini di origine ucraina di 63 e 37 anni sono morti in un terribile incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, comuni in provincia di Udine.

Le due vittime, riporta la redazione di Fanpage, si trovavano, insieme ad altre tre persone, a bordo di un furgone schiantatosi contro un autocarro che li precedeva. Il mezzo pesante stava viaggiando ad una velocità ridotta per via di un altro sinistro verificatosi lungo l’autostrada. Uno scontro violentissimo che ha fatto terminare il furgone sotto la parte posteriore dell’autocarro.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. I pompieri hanno estratto i cinque dall’abitacolo del furgone e li hanno affidati all’equipe medica. Purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Gli altri tre passeggeri, scrive Fanpage, sono rimasti feriti gravemente e trasportati in ospedale.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’impatto.

Il tratto stradale teatro della tragedia è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi, le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata.