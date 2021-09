Wanda Icardi il look autunnale di lusso che conquista il web – FOTO

La bella moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto allo specchio con il primo look autunnale, trasuda lusso da ogni parte

Wanda Icardi da il benvenuto all’autunno con un cappotto grigio, borsa di Chanel in tinta ai mocassini sempre dello stesso marchio e con un jeans. Questo è il look invernale che tutti vogliamo. Stile ed eleganza in una sola foto. A farle da cornice l’atrio incredibilmente elegante di un negozio a Parigi. I fan impazziscono e commentano:”Sei bellissima”, “Ti amo Wanda”.

Wanda Nara e la vita da mamma e imprenditrice in Francia

La bella Wanda Nara sta vivendo una vita da sogno in Francia con la sua famiglia. Passa le sue giornate tra Disneyland, negozii di lusso, in piscina e a gestire la sua azienda di cosmetici. Ovviamente segue anche il marito alle sue partire con gioia e orgoglio, anche se non è riuscita ad ottenere il contratto che voleva con l’Inter per riportare la famiglia a Milano dove lei ama vivere. L’Italia le ha dato tanto, una carriera e fama perciò è naturale che lei voglia vivere lì.

Ha partecipato a Tiki Taka ed è stata scelta come opinionista da Alfonso Signorini. Inoltre indimenticabile la sua proposta a Maria De Filippi di diventare conduttrice di Amici celebrites. Si era infatti presentata al provino dichiarando che però non si proponeva come concorrente ma bensì come conduttrice. Il suo obiettivo era quello, ma non è così facile diventare conduttrice in Italia specialmente se sei anche straniera. Solo Belen ce l’ha fatta a diventare showgirl e conduttrice in Italia pur essendo argentina di origine. Ma lei ha cominciato con una scalata non da poco per arrivare dove è, inoltra aveva la fame di arrivare.

La Nara nella sua vita ha già realizzato quasi tutto, ha una vita da sogno con un marito meraviglioso e una famiglia bellissima. Non ha quindi voglia di perdere troppo tempo facendo la gavetta, sperava di ottenere tutto subito essendo la moglie di Icardi. Eppure non è così. Ha deciso pertanto di cambiare rotta e si è buttata sull’imprenditoria aprendo il suo brand di cosmetici che sembra anche fruttarle non poco.