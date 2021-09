Alfonso Signorini smaschera le Princesses: duro scontro in diretta

La quarta puntata del Grande Fratello Vip è cominciata con il botto: Alfonso Signorini ha cominciato a far saltare molti altarini e i concorrenti si sono scontrati tra di loro

Prima bufera scoppiata in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini stasera ha deciso di cominciare questa quarta puntata con il botto:ha fatto vedere subito dei filmati per mettere Soleil Sorge e le Principesse nella posizione di discutere nuovamente. Infatti, dopo qualche breve battibecco, le quattro ragazze si sono più volte sfogate in confessionale esprimendo le proprie antipatie. E poi è stato mostrato un filmato “bomba” (così lo ha definito lui) che ha fatto molto discutere.

GF Vip, Alfonso Signorini si scaglia contro le Principesse: ecco cosa è successo

Nel filmato che è stato fatto vedere, le Principesse stavano parlando tra di loro in inglese e si stavano dicendo di non mettersi contro Soleil perché è sicuramente un personaggio forte, e non allearsi con lei potrebbe portarle all’eliminazione. “Tu non vuoi andare via, vero? Lo so che sei testarda, ma anche lei lo è e devi resistere altrimenti ce ne andiamo. Non facciamo vincere le persone fuori che ci odiano, non diamo loro questa soddisfazione“. Alla fine del filmato, il conduttore non è riuscito a trattenere la rabbia nei confronti delle tre concorrenti. “Pensate che siamo stupidi e che l’inglese non lo capiamo?”. Le Principesse hanno provato a giustificarsi ma non hanno avuto modo di chiarire il motivo per cui hanno deciso di non parlare nella nostra lingua.

La questione tra Soleil e le Principesse non è finita qui: dopo la puntata torneranno senza ombra di dubbio a scontrarsi su quello che è accaduto tra di loro.