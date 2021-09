“La più bella del mondo”, Anna Safroncik scollatura da bollino rosso e gambe accavallate: uno splendore – FOTO

Anna Safroncik ha pubblicato di recente una foto su Instagram da restare col fiato corto. Con le gambe accavallate è unica e sensuale.

Meglio conosciuta come figlia d’arte di genitori celebri in patria ucraina, Anna Safroncik ha costruito la sua immensa carriera da attrice dello spettacolo, internazionalizzandosi in men che non si dica.

Nel corso della sua speciale carriera ha lavorato accanto a personaggi vip di spessore, tra cui Carlo Verdone e Giuseppe Nuzzo, giusto per citarne alcuni. Il suo immenso fascino da divinità celestiale ha fatto ingelosire i cuori di diversi uomini con i quali ha intrapreso relazioni intense e durature.

Ora Anna avrebbe fissato l’obiettivo a realizzarsi definitivamente dal punto di vista lavorativo e sogna allo stesso tempo di diventare una madre modello di riferimento per i suoi figli. In questo periodo, la vip ucraina in attesa del raggiungimento degli obiettivi è molto attiva su Instagram, dove vanta la presenza di ben 560 mila followers, scatenati di fronte ad una bellezza delicata e a tratti sensuale

Anna Safroncik, momento di spensieratezza unico e sensuale

