Barbara D’Urso, il segno della croce prima di partire: il VIDEO mai visto

Impazza Barbara D’Urso sui social con il suo gesto: nessuno lo avrebbe mai detto ma anche lei lo fa. Tutti i dettagli

È tornata in diretta al pomeriggio Barbara D’Urso. Come di consuetudine, da diversi anni a questa parte ormai, la nota presentatrice entra nelle case degli italiani. Un ritorno più soft per questa nuova stagione per Carmelita però che ha visto ridimensionato il suo ruolo sul piccolo schermo.

Non solo orfana di “Domenica live” e “Live – Non è la D’Urso” che sono stati cancellati ma con un cambio anche nel format del programma pomeridiano. Insomma lei non lo dà a vedere ma i cambiamenti in questa seconda metà del 2021 ci sono stati e anche molto pesanti.

Carmelita va avanti per la sua strada, si mostra sempre tutta d’un pezzo avendo dalla sua parte il calore del pubblico che la ama. Il video che spopola sul web ne è la dimostrazione.

Barbara D’Urso, il gesto prima della diretta: il VIDEO

Barbara D’Urso lascia tutti di stucco con il video che circola da ieri sul web. Non è lei a postarlo ma uno dei suoi collaboratori in tv. È uno degli operatori che si trovano dietro le quinte degli studi Mediaset che immortala la presentatrice prima della diretta.

Barbarella è pronta per salutare il pubblico di “Pomeriggio Cinque”, è in posizione, con una gamba leggermente aperta, come spesso la vediamo, e attende che il vidiwall si apra per entrare in studio. Prima però il gesto che forse nessuno avrebbe immaginato.

Carmelita si fa il segno della croce e stringe le mani in segno di preghiera. Si rivolge a chi sta lassù e la guarda. Per molti può sembrare strano ma chi conosce bene la presentatrice sa che lei è molto credente ed ecco che per lei il segno della croce è propiziatorio per la buona riuscita dalla sua storica trasmissione.

Spopola così il video su Tik Tok caricato da Nico Insalata. Barbara ancheggia dietro le quinte e appena sente la sigla del programma parte con il segno della croce. La scena è virale e Carmelita impazza sul web.