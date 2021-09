Bella Thorne le FOTO della festa di fidanzamento sono iconiche, sembrano tratte da un film

L’attrice americana Bella Thorne prossima alle nozze con il cantante italiano Benjamin Mascolo, ha condiviso le foto della festa di fidanzamento

Bella Thorne ha condiviso sul suo profilo instagram le foto della festa di fidanzamento con il cantante dell’ex duo Benjy e Fede, Benjamin Mascolo. Le foto sono iconiche, sembrano tratte da un film americano ambientato a Las Vegas. Nella prima foto appaiono vestiti già da cerimonia con torta nuziale e champagne, andando avanti lei rimane in reggiseno nero di pizzo, in netto contrasto con l’abito bianco. Più avanti altre foto iconiche nella vasca da bagno, poi vestiti di pelle nera come fosse Halloween e lei in mise da sposa sexy. Insomma si preannuncia un matrimonio rock.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo presto sposi, la festa di fidanzamento promette colpi di scena

Indubbiamente la loro festa di fidanzamento non ha nulla a che vedere con quelle tradizionali e composte che prevedono anche le prove generali del matrimonio. Loro sono due anime gemelle rock che amano esagerare e stupire. E lo hanno fatto con le loro foto dinamiche e spettacolari della festa di fidanzamento, l’eccesso è la parola giusta che accompagnerà le loro nozze. Sarà il matrimonio dell’anno con colpi di scena incredibili proprio come in un film americano ambientato a Las Vegas. La bella attrice dai capelli rossi ha scritto nella didascalia sotto alle foto queste parole:”I am so in love with you Benjamin, so excited to share these pics from our engagement shoot and even more excited to marry you”.

La Thorne ha detto di essere innamorata pazza del suo Benjamin e di non vedere l’ora di sposarlo. I due faranno un doppio matrimonio, si terrà negli Stati Uniti e in Italia. In America si svolgerà a Los Angeles mentre in Italia su Lago di Como, dove Benjy l’ha portata per la loro prima uscita e le aveva anche rivelato che se mai si fossero sposati sarebbe avvenuto lì. La data non è stata rivelata ancora ma dal momento che hanno già fatto entrambi le feste di fidanzamento, una negli USA e la più recente in Italia non sarà lontano il giorno del loro matrimonio. Il cantante ha spiegato che per organizzare un matrimonio in grande ci vuole tempo e inoltre hanno molti progetti lavorativi entrambi e vorrebbero avere un momento libero per godersi a pieno quel giorno.

Il matrimonio potrebbe avvenire il prossimo giugno o luglio ancora non è certo. Sarà sicuramente una festa incredibile dove non mancheranno attori famosi come Zendaya, collega della Thorne nel noto programma A tutto ritmo e anche l’attore Adam Sandler a cui è molto legata. Non resta che aspettare con ansia la data.