Bianca Guaccero, nel deserto con i capelli scompigliati: che bellezza – FOTO

La bella attrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram dove appare in mezzo ad un deserto con i capelli al vento, è magnifica

Bianca Guaccero è bellissima nel deserto appoggiata ad una macchina con lo sguardo intenso e serio e i capelli al vento. Nella didascalia scrive:”Rosa..ed è solo l’inizio..ci vediamo giovedì prossimo su rai uno”. La Guaccero è ufficialmente in onda con la nuova serie Fino all’ultimo Battito insieme a Marco Bocci. Ha annunciato l’inizio della serie in televisione scrivendo:“Siamo pronti! Da oggi si parte con una nuova avventura!! Fino all’ultimo battito su Rai uno. Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo meraviglioso progetto..e grazie a tutti coloro che da stasera lo vorranno condividere insieme a noi per vivere una montagna di emozioni”.

LEGGI ANCHE>>>Cade dal balcone di casa: morta la moglie dell’ex allenatore Attilio Perotti

Bianca Guaccero torna in televisione con due appuntamenti

Stagione piena per la Guaccero che apparirà in due vesti molto diverse in televisione questa stagione. Torna infatti a condurre il suo programma Detto Fatto e appare anche nelle nuova serie che ha girato mesi fa sempre su Rai uno, Fino all’ultimo battito. La Guaccero ha commentato l’inizio di una nuova stagione di Detto Fatto con queste parole:“Eccoci qua pronti per ricominciare!! Inutile dire che se ho dormito 3 ore è tanto! Troppe emozioni!! Vi aspetto alle 15:15!! Su Raidue ricordatevi che quest’anno la distanza tra noi e voi si accorcia grazie al numero whatsapp 3316814244 perciò commentate e scrivere! Leggeremo i vostri messaggi in diretta! Sarete con noi sempre”.

Questa estate la Guaccero ha lavorato molto sul programma per apportare delle modifiche e portare una ventata di novità. Ha infatti scritto queste parole:“Si riparte…ripercorro il corridoio che mi porta dal camerino agli studi..ho lavorato tutta l’estate insieme alla mia squadra, che amo tanto, per riuscire a regalarvi sempre qualcosa di più. Sono molto emozionata e felice di presentarti questa nuova edizione. Tra poche ore vi darò il numero con il quale potrete scriversi in diretta”.

Una novità infatti è che il pubblico potrà interagire con lei tramite un numero whatsapp ed essere così protagonista della puntata con domande e commenti che verrano letti in diretta. Ci sono poi altre novità che riguardano i tutorial e le varie attività che si svolgono sul palco con la Guaccero.