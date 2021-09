Chiara Carcano fa impazzire il web: l’ultimo défilé è da mozzare il fiato – VIDEO

La postina di “C’è Posta pe Te” in occasione della MFW ha sfilato per il centro della città con un look grintosissimo che ha stregato i fan.

Giovanissima ma con già una grande esperienza televisiva alle spalle. Parliamo della classe 1993 Chiara Carcano laureata in Economia aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ma poi dirottata in giornalismo televisivo che l’ha portata in pochi anni ad essere ingaggiata in varie trasmissioni tv come “C’è Posta per Te” nel ruolo di postina e dove la vedremo prestissimo con le nuove puntate.

Mentre si sta muovendo tra Roma e Milano per le registrazioni della trasmissione guidata da Maria De Filippi, Chiara ha trovato anche il tempo per partecipare alla Milano Fashion Week per un noto brand di abbigliamento che lei ama moltissimo e che ha mostrato nel dettaglio nelle sue ultime Instagram stories. Vediamole assieme e commentiamo il look scelto.

Chiara Carcano grintosissima con chiodo rosso e tuta attillatissima

