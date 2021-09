“Stai benissimo con i capelli così”. Chiara Ferragni, look rivoluzionato: lezione di stile. Non è la sola – FOTO

Chiara Ferragni. La regina di tutte le influencer italiane e fenomeno del web è apparsa in un freschissimo scatto sui social con un look a cui non siamo abituati: sempre bellissima

Settimana impagnativa ma felice quella di Chiara Ferragni. Ieri, 23 settembre, la piccola Vittoria, sua secondogenita, ha raggiunto la tappa dei primi sei mesi di vita, evento che è stato festeggiato a casa con mamma, papà, fratellino e l’immancabile bulldog francese Matilda con una maxi torta a due piani in pan di zuccero rosa e bianco con decorazioni a forma di orsacchiotti.

Da mezzanotte del 24 Settembre, invece, è disponibile in radio e in digitale la canzone del marito Fedez dal titolo “Meglio del cinema” che, in poche ore, ha raggiunto 60mila visualizzazioni si YouTube. Il brano è stato scritto in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. Il testo è un’esaltazione del loro amore in cui si leggono queste parole: “Giuro mi fai venire voglia di futuro, mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”.

Chiara Ferragni: regina di Instagram. Il nuovo look che fa impazzire i fan

Altro colpaccio messo a segno da Chiara Ferragni nella sua vita lavorativa. Desta molto interesse la notizia dell’uscita dal prossimo dicembre su Amazon Prime Video della serie tv dedicata a lei e al marito dal titolo “The Ferragnez”. Fedez, dunque, continua la sua promettente collaborazione con il colosso dello streaming dopo aver condotto il programma rivelazione della scorsa stagione “LOL – Chi ride è fuori”.

“The Ferragnez” sarà una sorta di docu-reality e cavalcherà, più o meno, un format molto in voga negli Stati Uniti, seguendo la scia di “Al passo con i Kardashian” (programma dedicato alle dinamiche familiari dei Kardashian/Jenner). Avrà lo stesso successo in Italia? Lo scopriremo presto, sicuramente la curiosità è alle stelle.

Chiara Ferragni non abbandona sicuramente il suo “primo amore”, ossia il lavoro di influencer sul web. Si appresta a tagliare varcare la soglia dei 25 milioni di utenti che la seguono costantemente su Instagram. Proprio sul popolare social network ha condiviso una serie di scatti che la vedono in una versione inedita con un look completamente rivoluzionato.

Lo shooting è in collaborazione con il marchio Etro. Ha uno stile che ricorda gli anni ’70 e i figli dei fiori: il jeans con gamba boot cut non ha l’orlo definito ed è composto da molte strisce in denim differente. La camicia morbida e bianca ha maniche in volant, impreziosita da un gilet colorato e fantasioso con imponenti decori in lana.

Ciò che attira più attenzione è la sua acconciatura. I capelli ricalcano lo stesso stile seventies, sono molto vaporosi e ricci, con lunghissime onde che incorniciano il suo splendido volto.

“Stai benissimo con i capelli così” – le scrive un fan. E ancora: “Adoro questo stile”, “Questa è la tua pettinatura migliore”.

Scorrendo le foto, un‘altra famosa Ferragni si affaccia allo shooting. É la sorella Valentina che, pochi giorni fa, ha realizzato un mega party nei pressi del Duomo di Milano per festaggiare il primo anno del suo brand “Valentina Ferragni Studio”.