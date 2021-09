Il colore della stagione autunno/inverno 2021-22 è tutto un programma. Quest’anno le sorprese non si limitano al classico, ma bisogna osare.

Ogni anno la stessa storia, la stagione autunno/inverno e primavera/estate ci mette a dura prova. Non si sa mai cosa mettere o come abbinare alcuni capi che abbiamo acquistato in preda ad una seduta di shopping compulsivo o che magari ci sono stati regalati in qualche occasione particolare.

Trovare il colore adatto all’occasione e soprattutto alla persona, a volte potrebbe risultare difficile. Dal momento che non tutti hanno una propensione particolare all’esteta o lavorano come fashion blogger, il consiglio più importante è mantenere la calma e tenersi sul semplice.

A volte strafare, soprattutto con gli abbinamenti cromatici, può essere deleterio ed il risultato pessimo ed inguardabile. Per cercare di indirizzarvi sulla retta via, in quest’articolo vi sveliamo quali siano i colori di questa stagione autunno/inverno per l’anno 2021-22.

La premessa è che il classico ci sarà ma la parola d’ordine è osare, se volete fatelo, ma nel modo giusto.

I colori che non possono mancare nel tuo armadio

Senza troppi giri di parole, ti comunichiamo che il colore must di questa stagione autunno/inverno 2021-22 è il rosso. Un colore adatto ad una personalità molto forte, che vuole smuovere i classici e basici colori stagionali, come il beige, il panna, il nero.

Immortale il rosso della Maison Valentino, adatto sia di giorno che di sera, deve essere abbinato con criterio e cognizione di causa. Se non sei pratica per quanto concerne gli accostamenti di colori ma vuoi comunque essere alla moda ed attuale, cerca di indossare un solo capo rosso, per il resto rimani basic.

Una scelta intelligente sarebbe indossare un jeans ed un golfino rosso, oppure un total black ed un cappottino rosso, se poi vuoi osare (ma senza esagerare) con qualche accessorio, collana, orecchini, bracciali o borse è il caso di farlo.

Quest’anno ritornano di moda anche le mantelle, lunghe, soffici, calde e rosse. Questo colore è molto vivace e lo troveremo sugli stand dei negozi in tutte le forme e in tutte le fattezze, camicette, pantaloni, scarpe, foulard, cappotti, occhiali. Tutto sarà rosso, tutto sarà importante.

Anche se non sono mai passati di moda in questa stagione si sfoggeranno rossetti rossi, di tutte le sfumature. Tinte labbra seducenti che renderanno ogni incontro unico e sicuramente indimenticabile. Il make-up perfetto sarà un punto a vostro favore.