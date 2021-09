Continua ad ammaliare i fans del web Costanza Caracciolo: le sue foto fanno venire la pelle d’oca, lei è bellissima.

Costanza Caracciolo continua ad essere una delle modelle più apprezzate sul web, e ogni nuova foto pubblicata lascia i followers maschi senza fiato. La conduttrice televisiva, nonostante non sia più giovanissima, è di una bellezza disarmante e ne è consapevole. Sono tantissimi i followers che invidiano il marito Christian Vieri, l’unico uomo a cui Costanza dedica le sue attenzioni. Christian Bobo Vieri, ex calciatore, ha sposato Costanza nel 2019 e i due insieme hanno avuto due figlie: Stella e Isabel. Stella è nata il 18 novembre 2018, dopo un primo figlio perso tragicamente con un aborto spontaneo. Isabel, sorellina minore, è nata il 25 marzo del 2020, circa un anno dopo il matrimonio della coppia.

Guarda qui —> “Madre Natura”, Costanza Caracciolo: il décolleté impressionante che manda in tilt i fan – FOTO

Costanza Caracciolo, la modella lavora anche come stilista

Guarda qui —> “La uno, la due o la tre?”. Costanza Caracciolo gioca con i fan. L’ex velina manda in tilt il web: bellezza smisurata – FOTO

Il parto di Isabel è stato particolarmente difficile per la famiglia Vieri – Caracciolo, perché essendo pieno tempo di Covid la mamma ha dovuto partorire da sola. Appena nata, inoltre, la piccola è stata a lungo isolata dal mondo e costretta alla quarantena insieme alla sua famiglia. Costanza parla spesso delle bambine in pubblico, ma non è solita a postare loro foto sui social. Intervistata, la showgirl ha spiegato di voler “proteggere” le piccole dal mondo online per più tempo possibile.

La showgirl ha ottenuto un discreto successo televisivo grazie a “Striscia la Notizia”, a cui ha partecipato come velina insieme a Federica Nargi nel 2008. Nel 2011, sempre con Federica, ha partecipato al game show “Pechino Express”, senza però riuscire a vincere. Nel 2012 l’abbiamo vista sugli schermi di “Cuochi e Fiamme Celebrities”, dopodiché si è dedicata principalmente a qualche apparizione occasionale e al mondo della moda. Come modella Costanza ha lavorato per NikiB, Kontatto e Cotril, ma tra il 2015 e il 2016 è tornata in tv su Rai 2, ospite a “Fatti Unici”, spin-off di “Made in Sud”.

https://www.instagram.com/p/CUNl2ylg1AQ/utm_source=ig_web_copy_link

Oggi la Caracciolo lavora come stilista di costumi da bagno, che lancia in commercio ogni estate e pubblicizza sul suo profilo Instagram. Sempre su Instagram lavora anche come influencer pagata da altri brand, e particolare successo stanno ottenendo le ultime foto pubblicate durante la Milano Fashion Week.