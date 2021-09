Cristiano Ronaldo e la lezione sull’umiltà che nessuno si aspettava

Il calciatore Cristiano Ronaldo ha dato una lezione d’umiltà a suo figlio Cristiano Junior, vuole un educazione precisa per lui e gli altri

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più pagati al mondo, la sua vita all’apparenza è un sogno. Jet privati, case immense, macchine di lusso, i vestiti migliori in commercio e quanto più si possa immaginare di bello in questa vita. Ma tutti questi beni materiali sono costati a Ronaldo anni di sacrifici e sofferenza. Lui ha dato il tutto per tutto per avere quello che ha oggi e vuole che i suoi figli siano umili un domani e che si sacrifichino per ottenere ciò che vogliono proprio come ha fatto lui.

Cristiano Ronaldo mostra al figlio la sua vecchia casa, rimane sconvolto

Ronaldo ha rilasciato un’intervista al giornale inglese Daily Mail in cui ha spiegato di quanto sia importante nella vita il sacrificio e la sofferenza per raggiungere i propri obiettivi. Valori che lui vuole tramandare ai suoi figli, per primo al figlio maggiore Cristiano Junior il suo pupillo. Il calciatore ha spiegato di averlo portato a vedere la sua vecchia casa dove ha vissuto per due anni, probabilmente all’inizio della sua carriera. Non è sceso nei dettagli ma ha fatto intendere che fosse una casa piccola e umile, molto lontano da quello che ha ora e a cui è abituato suo figlio.

Ronaldo ha spiegato che il figlio vedendo l’immobile è rimasto scioccato e pensava che scherzasse. Il calciatore ha voluto dargli una lezione di vita, facendogli capire che lui è partito da lì per arrivare dove è ora. E che per realizzarsi ha sacrificato tanto e ha sofferto. Vuole che i suoi figli siano umili e che soffrano per raggiungere i loro obiettivi, non devono avere tutte le comodità altrimenti si abituano e non combatteranno mai per nulla. Questo è il tipo di educazione che lui vuole dargli. Per il momento sono piccoli e ottengono tutto quello che vogliono senza faticare, ma in futuro non sarà così garantisce.

Li vuole spronare a costo di sembrare severo. Già tempo fa aveva criticato Cristiano Junior dicendo che ha delle potenzialità come calciatore ma mangia troppe schifezze, anche questo per lui è un sacrificio da fare per essere in forma. Emblematica anche la scena durante una conferenza stampa questa estate, in cui ha allontanato due bottiglie di coca cola in favore dell’acqua che è salutare e buona. Un altro fatto recente che ha suscitato scalpore è stato il cambiamento di casa a Manchester dove si è trasferito nell’ultimo periodo.

Il motivo dello spostamento di casa era dovuto a delle caprette che facevano troppo rumore disturbando il suo sonno che per un atleta ai suoi livelli è molto importante. Questo da un idea di quanto Ronaldo ci tenga ad essere un atleta esemplare. Ronaldo sa cosa vuole dire soffrire e avere una vita difficile per questo ha deciso di sacrificarsi e avere una vita meravigliosa dandola anche di conseguenza ai suoi quattro figli e alla compagna Georgina. Questa lezione è molto importante per l’educazione dei figli.