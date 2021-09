“Sei tanta roba”, Gracia De Torres primo piano da arresto cardiaco: prima e dopo non fa alcuna differenza – FOTO

Gracia De Torres infiamma il web con una performance in primo piano di assoluto valore: strepitosa come non mai.

La fashion model, Gracia De Torres ha dimostrato ancora una volta di avere un “quid” di bellezza in più rispetto alla concorrenza spietata sul web.

L’influencer è solo per cuori deboli con tanta qualità estetica da “vendere”. Negli ultimi mesi tante cose son cambiate per la compagna del cestista professionista, Daniele Sandri. Il loro rapporto si è fortificato ancor più, anche in vista dell’arrivo della tanto attesa “cicogna” in famiglia.

Oltre 491 followers la invidiano per la vita spensierata e ricca di amore attorno alla sua figura femminile. Gracia sta ultimando le prove per diventare una mamma modello a tutti gli effetti. Su Instagram ama pubblicare spesso diverse foto che ritraggono aspetti di vita quotidiana che contribuiscono ad innalzare il livello di confidenza con il pubblico.

Andiamo a vedere nei dettagli come e perchè ha subìto un mieloso e radicale cambiamento del suo già memorabile aspetto fisico

Gracia De Torres illumina la giornata dei fan con una serie di foto da impazzire: speciale anche così…

