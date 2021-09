Il Volo, nuovo album in arrivo. La data di uscita e la dedica straordinaria che commuove tutti

Il Volo. Il famoso gruppo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha in cantiere un nuovo album. Scopriamo la data di uscita e l’omaggio dedicato a un grande compositore italiano

Lo scorso giugno su Rai Uno è stato trasmesso il concerto – evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone”. Il gruppo di due tenori e un baritono formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha incantato il pubblico dall’Arena di Verona esibendosi in un omaggio speciale dedicato all’eccelso compositore italiano, scomparso recentemente (nel luglio 2020), alla presenza e con la collaborazione del figlio Andrea.

Il legame tra i giovani artisti e il Maestro per eccellenza si è cimentato ancora di più dopo aver ricevuto venti giorni fa il Premio Speciale “Il Volo Tribute to Ennio Morricone” durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, tenutasi alla 78° Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Il Volo suggellano la loro devozione al Maestro Morricone: come nasce il nuovo album

Come ciliegina sulla torta per coronare la grande passione che unisce i componenti de Il Volo alla musica straordinaria e senza tempo di Ennio Morricone, nasce il loro nuovo album.

S’intitolerà “Il Volo sings Morricone” (Epic/Sony Music) e sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 5 Novembre. Il disco si comporrà di ben 14 tracce. Non vuole avere solo una funzione commemorativa, bensì è la celebrazione di un uomo che ha portato lustro alla nazione intera, vincitore di due premi Oscar (uno alla carriera e uno per il film “The Hateful Eight” di Tarantino), il cui lavoro rimarrà indimenticabile, che ha regalato al cinema (e non solo) colonne sonore che accompagneranno la vita di tutti per sempre.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avevano mostrato un’anteprima della loro opera durante lo scorso Festival di Sanremo con il singolo “Your love” (da “C’era una volta il West”). La copertina dell’album riprende lo stile delle locandine dei famosi film western di Sergio Leone, regista acclamato con cui Morricone collaborò numerose volte, creando per lui capolavori indiscussi.

Gli artisti de Il Volo hanno dovuto rimandare il tour per celebrare i loro primi dieci anni di carriera a causa della pandemia da Coronavirus. Tuttavia, sono già state rilasciate le prima date dei prossimi spettacoli. Ecco dove li vedremo.

3 e 4 Giugno 2022 – Arena di Verona

11 e 12 Giugno 2022 – Teatro Greco di Taormina (Messina)

3 Ottobre 2022 – Medioanum Forum di Assago

7 Ottobre 2022 – Palazzo dello Sport a Roma

10 Ottobre 2022 – Pala Alpitour di Torino