Miriam Leone spaziale su Instagram: la meravigliosa attrice ha appena postato uno scatto in cui sfodera uno strepitoso effetto vedo-non vedo.

Miriam Leone è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate dagli italiani e dal popolo del web. L’attrice, qualche giorno fa, ha deliziato tutti i suoi ammiratori sposando Paolo Carullo e facendo un evento (il matrimonio) spettacolare. La siciliana ha coronato il suo sogno e ha postato sui social network contenuti strabilianti: in abito da sposa era davvero incantevole, così come con il secondo abito. La 36enne ha pubblicato scatti davvero emozionanti.

Quest’oggi, la siciliana ha piazzato in rete una foto decisamente più esplosiva. La classe 1985 è raggiante e sorridente: la sua felicità traspare da tutti i pori. L’outfit scelto per l’occasione è fenomenale, proprio come l’effetto vedo-non vedo che lascia senza parole i numerosi fan.

Miriam Leone, l’effetto vedo non vedo è devastante: il dettaglio non sfugge ai fan

Miriam questa volta ha davvero esagerato. La splendida attrice è in strada ed è letteralmente baciata dal sole. L’attrice copre parzialmente il suo viso indossando occhiali enormi e sfodera un sorriso intrigante. Tutti gli occhi sono posati sulla sua mano, per notare la fede nuziale. L’outfit, in ogni modo, è sgargiante e merita numerosissimi applausi.

La Leone indossa infatti una magliettina di colore nero che regala uno stratosferico effetto vedo-non vedo. Il dettaglio bollente non sfugge ai fans: le forme fanno perdere la testa praticamente a tutti. Il post ha già raccolto 300 commenti in breve tempo. “Sei immensa”, “Una dea”, “Mamma mia”, “Così non vale”, “Ti amerò per sempre”, si legge.

