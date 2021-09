“Incantevole” Isabella Ferrari look strepitoso in quel di Milano – FOTO

Isabella Ferrari sorprende il web con uno scatto mozzafiato, all’età di cinquantasette anni ha ancora bellezza da vendere

Milano Fashion week è iniziata alla grande e sono tanti gli ospiti che hanno trascorso del tempo nella strepitosa città della moda, tra un evento e l’altro.

Tra questi Isabella Ferrari, attrice di fama internazionale, che con la sua eleganza e classe non è passata di certo inosservata. Classe 1964, di origine piacentina, si è fatta conoscere dal pubblico esordendo con il programma “Sotto le stelle”.

Isabella Ferrari, il maculato non passa mai di moda – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, Isabella Ferrari è una delle attrici più amate e note del panorama artistico italiano. Non solo ha un talento unico, ma anche una bellezza strepitosa caratterizzata da eleganza e classe. Alla Milano fashion week ha sfoggiato abiti meravigliosi, tra questi un tubino maculato.

Spalle scoperte, tacchi vertiginosi e capelli raccolti. Un filo di trucco, come è solita avere, ed è subito festa. Su Instagram l’attrice ha pubblicato una foto della serata, è a cena e si gode un drink.

“Waiting for my risotto alla milanese” Scrive sotto al post. Poi è subito pioggia di like e commenti come “Complimenti”, “Incantevole”.

Qualche giorno fa il pubblico l’ha potuta ammirare in prima serata su Canale 5 nel film Sotto il sole di Riccione, dove anche in quest’occasione si è mostrata professionale e sempre sul pezzo.

Per la Ferrari la vita non è stata sempre rose e fiori, ha dovuto affrontare anche periodi difficili che hanno messo a dura prova la sua carriera e non solo.

Una malattia l’ha fatta soffrire, per lei sono stati due anni intensi ma ricchi di forza e coraggio che l’hanno resa imbattibile ed oggi dopo tanto tempo è qui a raccontarlo a cuore aperto ai fan che non rinunciano a supportarla e a sostenerla.