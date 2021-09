Meteo: le previsioni per venerdì 24 settembre 2021

Il meteo per la giornata odierna prevede tempo bello da Nord al Sud, ma tutto cambierà nel giro di qualche ora.

Il caldo non ci ha ancora abbandonati, le previsioni del meteo per la giornata odierna fanno ben sperare per il fatto che vivremo ancora qualche giornata di sole. La situazione però non durerà a lungo, tutto cambierà domenica.

Oggi ci sarà caldo da Nord a Sud, il sole splenderà ovunque, sabato 25 è previsto tempo bello ma con qualche piovasco mentre domenica 26 la situazione cambierà vertiginosamente soprattutto nelle Regioni Settentrionali.

La situazione del meteo nel dettaglio

Tempo bello in tutta Italia, temperature a tratti primaverili per le previsioni del meteo di oggi. L’alta pressione proveniente dell’Africa sta rallegrando l’umore di chi non era ancora pronto a dire addio all’estate. Le temperature sono in aumento in gran parte dell’Italia.

NORD

Tempo bello in tutta l’Italia Settentrionale, piacevolissime le temperature primaverili che oscilleranno tra i 27° ed i 29°.

CENTRO

Nell’Italia Centrale non si registrano cambiamenti climatici importanti. Le temperature oscilleranno tra i 29° e i 30°.

SUD

Giornata decisamente estiva al Sud, sole e tempo bello ovunque con temperatura che oscilleranno tra i 35° e i 36°.

La situazione cambierà vertiginosamente domenica 26 settembre, una perturbazione proveniente dal nord-atlantica farà cadere la pioggia su quasi tutta l’Italia. Sotto la morsa dei temporali il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna e il Veneto.

Continuerà il caldo al Centro e al Sud, al momento la bassa pressione non interesserebbe queste zone della Penisola.