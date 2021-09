La bella attrice Miriam Leone ha condiviso una foto di se in primo piano su instagram, è semplicemente incantevole

Miriam Leone su instagram ha condiviso uno scatto in cui è meravigliosa e bellissima, regge in mano il profumo di Miss Dior e nella didascalia scrive:”L’amore è ciò che ho scelto..solo per amore.. e tu tu cosa faresti per amore?”. Arrivano subito i commenti dei fan che scrivono:”Per amore ho già accettato il tuo matrimonio, mi sembra abbastanza miri”, “Che raffinatezza quanta beltà”.

Miriam Leone e la spiegazione dietro ogni suo abito da sposa

Il 18 settembre a grande sorpresa la bella attrice siciliana Miriam Leone si è sposata. Nessuno sapeva nulla fino alle foto pubblicate dalla stessa sul suo profilo instagram. Ha condiviso alcune foto del suo abito da sposa firmato Dior a taglio tradizionale tutto ricamato. Una visione celestiale. Ha commentato semplicemente scrivendo:“18.09.2021 Scicli Ni maritamu”. Poi in un altro scatto pubblicato che la ritrae fuori dalla chiesa con lo sposo ha scritto:“Una felicità indescrivibile”. L’attrice ha sposato un uomo siciliano come lei ma sconosciuto al pubblico. Ciò che ha colpito di più del poco che ha mostrato sui social della cerimonia, sono stati gli abiti. La sposa ne ha cambiate tre, il primo per la funzione religiose che era appunto tradizionale, classico in pizzo con il velo uguale firmato Dior.

Il secondo per ricevere gli ospiti nella location e per il taglio della torta era un abito con gonna a ruota un pò classic anni ’50 con ricamo a mughetto simile al primo abito e sempre di Dior che per la sposa ha realizzato anche una corona con pietre azzurre per rispettare la tradizione. La Leone ha voluto fare un omaggio alle nonne siciliana che la sera si mettono sempre uno scialle sulle spalle per l’umidità, perciò Dior ha realizzato un piccolo scialle nello stesso pizzo ricamato a mano dell’abito. L’ultimo abito dedicato alle danze come lo ha definito lei, è dedicato a Ginger Rogers secondo la precisa richiesta della sposa. Il motivo è che è il suo mito d’infanzia insieme a Fred Astaire.

L’attrice ha raccontato che da piccola fingeva grandi mal di pancia per guardare in tv i loro film la mattina su Retemia. L’abito è anche un omaggio alla cultura greca che ha lasciato grandi tracce in Sicilia. Infatti l’abito ha le linee dell’antica Grecia. Insomma tre abiti che realmente hanno mostrato l’essenza dell’attrice e le hanno permesso di essere se stessa nel giorno più bello della sua vita.