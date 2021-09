Ricorda tutti Nabiha Akkari, Farah del film di Checco Zalone? Ecco come è diventata e cosa fa adesso. Tutti i dettagli

Classe 1985, di origine tunisina, cantante e attrice francese. Si chiama Nabiha Akkari, ma tutti la conoscono come Farah di Che bella giornata, il film di Checco Zalone.

Ha esordito intorno al 2006, in particolare a teatro con L’opera da tre soldi e poi lavora agli spettacoli “Go sport”, “Samsung” e “Mc Cafe”. Arriva sulla televisione francese con Un monde meilleur e Nos années pension. Ha lavorato anche a fianco di Luca Argentero in Lezioni di cioccolato.

Nabiha Akkari, cosa fa oggi: i dettagli – FOTO

Dopo il film con Checco Zalone si è fatta conoscere ed ha conquistato anche il pubblico italiano che ancora oggi la segue e la supporta in ogni occasione.

In questi anni la sua vita è cambiata radicalmente, è la compagna dell’attore francese Baptiste Lorber e dal loro amore è nato un bambino lo scorso 8 marzo 2020.

Non ha di certo abbandonato la sua carriera, anzi sarà una delle voci della prossima uscita su Netflix Meet your next favorite villain. Domani è prevista la pubblicazione e il web non vede l’ora di vedere questo presunto capolavoro.

“Semplicemente stupenda” commenta qualcuno sotto al post appena pubblicato dalla star del momento. Si tratta di una foto di presentazione della nuova uscita. L’attrice indossa un abito in pelle attillato in vita e largo sulla gonna.

Nabiha Akkari ha studiato anche canto e musica presso il Conservatorio du Val d’Yerres. Fin da giovane è appassionata di spettacolo con tutte le sue sfaccettature. Proprio per questo ha frequentato il Performing Arts Center di Parigi.

Ha poi portato avanti un master di informazione e comunicazione presso La Sorbonne. Inoltre, ha viaggiato molto e i suoi posti del cuore sono Sydney e Broadway.

La sua carriera sembra andare a gonfie vele e nonostante abbia solo trentacinque anni ha già tante esperienze alle spalle e ancora tante avventure lavorative da vivere.