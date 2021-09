Pigneto Film Festival, gli ospiti dell’ultima serata. I dettagli

A Roma è in corso il Pigneto Film Festival, con tanti appuntamenti e ospiti che terranno compagnia ai partecipanti. Scopriamo i dettagli

Dal 19 al 25 settembre 2021 è iniziata una nuova edizione del Pigneto Film Festival, dove sono stati fissati degli appuntamenti e degli incontri con ospiti speciali.

Sabato 25 settembre 2021 sarà una serata speciale, ricca di sorprese e tante novità. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Il Festival in questi giorni ha prodotto 5 cortometraggi inediti con i 5 registi selezionati che hanno dato la possibilità al vincitore di portare l’opera ad Alice Nella Città alla prossima Festa del Cinema di Roma.

Pigneto Film Festival, i dettagli sull’ultima serata

In questi giorni sono stati presentati talk di cinema dal direttore artistico Andrea Lanfredi e moderati da Andrea Morandi, inoltre sono saliti sul palco il regista Stefano Lodovichi, Brando Pacitto VS Fulminacci e vedranno da oggi Valeria Bilello, Liliana Fiorelli e questa sera Nicola Guaglianone.

Sabato 25 settembre 2021 sarà il giorno della chiusura dell’evento che si terrà alle 21:15 dal Cinema Avorio / Via Macerata, 12 e vedrà la premiazione dei cortometraggi in concorso ci saranno tutti i giurati e il padrino Francesco Montanari.

L’artista nel 2008 ha ottenuto l’apice del successo con Romanzo criminale – la serie dove ha interpretato Il libanese. Nel 2011 è stato premiato a Venezia come attore emergente, ha poi continuato il suo lavoro con diversi lavori come Oggi sposi, Tutti al mare, Sotto il vestito niente – l’ultima sfilata, Sole, cuore, amore, Come non detto, Regina.

Tra gli ospiti della serata ci saranno: Nicola Guaglianone, Steve della Casa, Paola Randi, Valentina Bellè, Enrico Rosati, Elda Alvigini, Fabio Zamarion.

I più curiosi potranno partecipare all’evento e scoprire ulteriori dettagli nel corso della manifestazione che anche quest’anno ha ottenuto un ottimo risultato. Il Pigneto Film Festival sta per finire e già si pensa alla prossima edizione. E’ tutto pronto per la chiusura e il pubblico non vede l’ora di seguire la serata.