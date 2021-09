Profumatori naturali per auto: come crearli per evitare umidità e muffa!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare dei profumatori naturali per auto piacevoli e utili per evitare muffa e umidità.

Può capitare che nella propria auto si diffonda il cattivo odore. Soprattutto chi ha animali in casa, o chi fuma, può favorire la comparsa del cattivo odore.

In alcuni casi, questo inconveniente si presenta quando piove e i tappetini si impegnano di acqua. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire come rimediare.

Profumatori naturali fai da te: da dove cominciare?

La cosa più importante è, senza dubbio, tenere pulita l’auto con costanza. Eliminando in modo frequente polvere e sporco dai tappetini potrete evitate che si formino anche eventuali muffe.

Anche dopo aver effettuato le pulizie, è bene arieggiare l’ambiente. Magari potete ricorrere al bicarbonato, molto utile per assorbire gli odori.

Inserire il bicarbonato dentro una ciotola e, poi, ponetelo sui tappetini, o sul cruscotto. Vedrete che gli odori sgradevoli verranno assorbiti in un batter d’occhio.

Per tenere ben profumata l’auto, potete anche ricorrere alle palline di legno profumate. Riponetele nel portavivande, nei cassetti, nel posacenere, in modo da allontanare il rischio di comparsa di cattivi odori causati da fumo, muffa, umidità, ecc.

In alternativa, potete anche usare dei sacchetti profumati. Potete crearli con le vostre stesse mani con dei lembi di stoffa su tre lati. Lasciate in lato superiore aperto, per poi metterci dentro fiori e sostanze profumate preferite (foglie di the, bucce d’arancia, ecc).

Se vi piace il fai da te, potete anche creare dei profumatori che potete appendere allo specchietto retrovisore. Una volta fatte delle piccole creazioni con il cotone o il feltro, potete anche aggiungere delle gocce di olio essenziale a piacere.

Per appenderlo, dovete fare un foro in alto dove inserire un piccolo nastro da appendere allo specchietto. Vedrete che, con questi accorgimenti, riuscirete a tenere più in ordine la macchina senza dover far fronte a odori particolarmente sgradevoli.