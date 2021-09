Roma, la furia di José Mourinho. L’allenatore si oppone al provvedimento preso contro Pellegrini durante il match con l’Udinese

La vittoria contro l’Udinese permette alla Roma di riacquisire sicurezza e di proseguire la corsa per mantenersi ai vertici della classifica di Serie A. Grazie ai 12 punti conquistati al termine delle prime cinque giornate di campionato, il club di Mourinho si trova in quarta posizione dopo Napoli (15), Inter (13) e Milan (13). Una sconfitta che ha influito negativamente sull’umore dei calciatori, quella subita contro il Verona domenica 19 settembre, ma che ha permesso al club di ritrovare la carica giusta per tornare in campo più agguerrito di prima.

Solamente un ostacolo separa la Roma dal derby contro la Lazio, in programma domenica alle ore 18.00: Pellegrini, dopo il rosso guadagnato nel match contro l’Udinese, non potrà disputare la partita. José Mourinho, non ancora rassegnatosi, sta cercando di far valere le proprie posizioni.

Roma, la furia di Mourinho: ‘Pellegrini giocherà il derby!’

La Roma è tornata a vincere dopo la sconfitta sul 3-2 contro il Verona. La squadra di Mourinho ha disputato proprio ieri la quinta giornata di campionato contro l’Udinese, che si è conclusa con la vittoria dei giallorossi allo Stadio Olimpico. La rete di Abraham al 36′ ha permesso alla società capitolina di tirare un sospiro di sollievo. Nonostante i ripetuti tentativi da parte del club di Luca Gotti, l’Udinese non è riuscito a contrastare la squadra di José Mourinho.

Unica macchia della partita, per i romanisti, la doppia ammonizione per Lorenzo Pellegrini, espulso all’89’ per un intervento falloso su un avversario. La rabbia del tecnico della Roma è stata incontenibile. Pellegrini, a fronte del rosso, non potrà disputare il derby contro la Lazio, previsto per domenica 26 settembre. Mourinho, in disaccordo con il provvedimento preso dall’arbitro, non ha nascosto quello che realmente pensa: “Dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare. Dubito che ci sia una persona che possa dire che quello fosse un secondo giallo“.

Le intenzioni di Mourinho sono più che chiare. L’allenatore farà di tutto pur di permettere a Pellegrini di disputare il derby tanto atteso per i giallorossi.