Test: come sei sul luogo di lavoro? Il risultato potrebbe sconvolgerti

Il lavoro muove il mondo, si sa. Purtroppo o per fortuna, lavorando diamo un senso alle giornate. Scopri che ruolo rivesti sul luogo di lavoro in base alla persona che sei.

Volendo definire il lavoro è il caso di dire che rappresenta una delle attività principali nella vita dell’uomo. Alcune persone sono più fortunate di altre perché sono riuscite ad incanalare le loro passioni verso un’attività produttiva e soddisfacente, mentre altri si sono accontentati del posto vacante del momento. Contenti o meno di lavorare è il caso di dire che oggi come oggi, nella situazione economica-finanziaria-sociale in cui viviamo, qualsiasi posto di lavoro è un miracolo.

Il lavoro rappresenta ricchezza, sostentamento, possibilità e soprattutto progresso. La Costituzione Italiana, la legge fondamentale dello Stato entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, richiama al 1 articolo (che fa parte dei 12 principi fondamentali) proprio il lavoro: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro….”.

Il lavoro da dignità alla vita dell’uomo, gli permette di vivere ma attenzione non deve essere considerato come lo strumento per vivere, in quanto ognuno dovrebbe avere libertà di espressione anche ne campo lavorativo, cosa che spesso non accade.

E’ stato dimostrato che se un individuo coltiva le sue passioni e le incanala in un contesto lavorativo sarà più produttivo, brillante, felice e soddisfatto. Ma d’altronde già a suo tempo, Confucio (filosofo cinese) aveva ben sintetizzato il concetto: “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”.

Fatta questa breve premessa, ti va di scoprire come sei sul luogo di lavoro in base alla tua personalità? Iniziamo.

Che tipo di lavoratore sei?

Secondo te, in ufficio come ti considerano?

Sono una testa dura, se voglio fare qualcosa la faccio / Ho un ascendente sui colleghi / Faccio il mio, non posso pensare a tutti

Con lo stress lavorativo, che rapporto hai?

Lavoro come se stessi in guerra / Vado avanti a caffè / Guardo le pila di carta e mi affliggo

Il tuo “dovere” verso il lavoro, come lo interpreti?

Mi stanco sempre / Se non programmo vado in ansia / Essere ligi al dovere è un pregio

Riesci ad essere un leader nel gruppo con il quale lavori?

So coinvolgere tutti per un progetto / Ricevo ordini e li impartisco, il gioco è semplice / Cominciano gli altri, io mi accodo

Sei a lavoro e ti capita un problema, come lo risolvi?

Sono preparato quasi sempre a tutto / Devo fare di tutto per prevaricare sugli altri / Basta che lo risolvo e vado d’accordo con tutti, il resto non conta

Secondo te, il lavoro è…

Rischio / Risultato / Sicurezza

Se in un gruppo di lavoro ti trovi con persone collaborative e non, come ti comporti?

Faccio da me, che è meglio / Lascio a loro quello che non so fare / L’unione è tutto, andiamo avanti

Si fa sera troppo presto e devi tornare a casa, cosa pensi?

Il tempo è indipendente, scorre come vuole / E’ un mio nemico, passa troppo in fretta / Finalmente me ne vado a casa

Il tuo tempo libero…

Non esiste / Mi diverto così come a lavoro / Guai a chi me lo tocca

Quale variabile condiziona il tuo lavoro in modo positivo?

I colleghi / il capo / la mia condizione psicologica

Nella vita bisogna pensare al…

Futuro / presente / entrambi

In ufficio sei con persone che si sentono protagoniste ed arriviste, cosa pensi?

Non ho problemi a litigare / cerco di convivere / faccio il mio e arrivederci e grazie

Sul luogo di lavoro ci sono delle regole che

Devono essere rispettate / devono essere infrante e cambiate / si rispettano se utili

Maggioranza risposte A

Sei un tipo riservato, non ami importi e cerchi di andare d’accordo con tutti. Non sei tagliato per i posti di comando ma ti impegni affinché le cose vadano bene per tutti.

Maggioranza risposte B

Sei un vero leader, ti piace prendere le redini della situazione in mano, ogni giorno è una sfida da vincere.

Maggioranza risposte C

Sei un tipo che si lascia trasportare, non importa quello che si fa, tu l’iniziativa non la prenderai mai, spesso lavori in solitudine, il tuo motto è meglio soli che mal accompagnati.