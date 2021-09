Tom Felton ha interpretato per tanti anni il ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter. Ad oggi è molto seguito sui social, ed è proprio grazie a questi che i suoi fans hanno scoperto qualcosa di spiacevole che gli è accaduto

Tom Felton è uno degli attori più amati del mondo, grazie al ruolo Draco Malfoy che ha interpretato fin da bambino nella saga Harry Potter. Ha continuato questo lavoro anche dopo la fine del suo percorso nei panni del mago, ma ha continuato ad essere profondamente legato al suo primo ruolo, infatti torna spesso agli studi perché li si sente a casa come in nessun altro posto al mondo. Purtroppo, non abbiamo buone notizie su di lui.

Tom Felton, malore in pubblico: l’attore di Harry Potter portato in ospedale

Scary scene at Whistling Straits, where Tom Felton collapsed on the 18th green and was carted off after playing in the celebrity portion of the Ryder Cup pic.twitter.com/ssPSCBTw9S — D y l a n D e t h I e r ( @ d y l a n _ d e t h I e r ) September 23, 2021

Mentre Tom si trovava in Wisconsin, ha partecipato ad una partita di golf insieme ad altre celebrità dove si è improvvisamente sentito male. L’attore è stato portato immediatamente via così da poter avere delle cure. L’accaduto risale a ieri 23 settembre, il giorno successivo al suo compleanno, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Ad un certo punto, mentre stava giocando, è caduto al suolo. Immediatamente sono arrivati i soccorsi che lo hanno preso e lo hanno allontanato dal campo, e di seguito è stato trasportato in ospedale. Qui l’attore ha ricevuto le cure necessarie, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli circa le sue condizioni e neanche lui stesso ha pubblicato niente per commentare quanto accaduto e tranquillizzare i suoi fans.

In un comunicato diffuso da PGA Tour si legge: “Nel Ryder Cup Celebrity Match tenutosi oggi, l’attore e musicista Tom Felton ha subito un incidente medico mentre partecipava alla partita. È stato trasportato in ospedale. Non sono disponibili ulteriori dettagli“.