Tommaso Eletti ha ricevuto una brutta sorpresa questa sera al GF Vip: la sue ex Valentina è venuta per fargli una sorpresa… ma anche per raccontare tutta la verità

Tommaso Eletti questa sera ha ricevuto davvero una brutta sorpresa al GF Vip. Dopo aver parlato tantissime volte della sua storia d’amore con Valentina, che è stata messa in discussione durante l’ultima edizione di Temptation Island, dove Tommaso è finito nel mirino dei social per il suo comportamento ossessivo con la fidanzata. Nella casa più spiata d’Italia, Tommaso ha raccontato molti dettagli della loro vita privata e lei questa sera ha deciso di entrare nella casa per poter replicare a quanto detto da Tommaso.

GF Vip, Tommaso Eletti riceve una brutta sorpresa dalla sua ex Valentina nella casa

Valentina è ferma, decisa, chiara: è lontana dal rapporto che aveva con Tommaso. Ed è davvero il momento del chiarimento finale. #GFVIP

“Bellissimo e struggente il tuo discorso, ma ti devi vergognare” ha esordito Valentina quando è entrata nella casa, dopo la dichiarazione fatta da lui la settimana scorsa. “Hai fatto di tutto fino a prima di entrare qua dentro. Mi hai seguita, volevi tornare con me, quando hai visto che io ho ricominciato a vivere, sei impazzito. Quando hai visto che io ho cominciato a vestirmi come volevo e ad esprimere la femminilità che ho soffocato per colpa tua per tanto tempo, perché ero innamorata e volevo venirti incontro. Io sono venuta qui dentro per fermarti, per replicare, perché tu qui dentro hai svelato dei dettagli intimi della nostra relazione e questo non si fa, io non te lo permetto“.

Per quanto riguarda quello che ha detto Sonia la settimana scorsa, Valentina ha dato una risposta secca: “Se tu non capisci perché l’ho portato a Temptation Island, io non capisco perché voi lo avete portato al Grande Fratello che non è mica un centro riabilitativo“.