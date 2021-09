Wanda Nara allo specchio: la proposta è più bollente che mai. Il top è così piccolo che davanti scoppia veramente tutto

Momenti di relax per Wanda Nara, che in questi ultimi giorni di settembre si gode la sua Parigi e ne approfitta delle temperature ancora miti. Solo qualche giorno fa si è regalata una bella giornata insieme ai suoi figli a Disneyland Paris, un modo per staccare anche la spina dal lavoro.

Per ora ha messo da parte gli affari calcistici e sembra essere serena per il suo Icardi. Al Psg le cose non vanno benissimo e spesso lui è bersaglio delle critiche, ma c’è chi giura che la sexy procuratrice abbia le spalle coperte perché già in contatto con le squadre italiane per il ritorno del marito nel Bel Paese.

NON PERDERTI ANCHE — > “Dio santissimo” Elodie addosso sola la pelliccia, poi sfodera la pelle: i pantaloni cadono – FOTO

Wanda Nara bombastica, il top è troppo piccolo: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI WANDA NARA VAI SU SUCCESSIVO