25 Settembre. Due artisti straordinari, marito e moglie e grandi attori, nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella storia e nella cultura

Michael Douglas

Il 25 settembre è una data speciale che lega una celebre coppia del cinema mondiale, Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, poiché entrambi fanno il compleanno proprio in questa giornata.

Michael Douglas è nato a New Brunswick nel 1944. Figlio d’arte del noto attore Kirk Douglas e della britannica Diana Dill. É due volte vincitore del premio Oscar: il primo nel 1976 nelle vesti di produttore del film cult “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Il secondo risale al 1988 quando vinse come miglior attore protagonista per “Wall Street”. É stato sposato con Diandra Luker dalla quale ha avuto il figlio Cameron. Nel 2000 ha sposato la sua attuale consorte Catherine Zeta Jones. Insime hanno avuto i figli Dylan Michael e Carys Zeta. Protagonista di numerosi film iconici come: “La guerra dei Roses”, “Basic instinct”, “Sindrome cinese”, “Attrazione fatale”, “Delitto perfetto”, The Game”. Per il suo ultimo lavoro, la serie TV targata Netflix “Il metodo Kominsky” ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale.

25 Settembre. Altri due divi legati a questo giorno

Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones è vero un sex symbol di Hollywood. Nata a Swansea, nel Galles, il 25 settembre 1969, deve la sua massima popolarità al ruolo di protagonista femminile ottenuto nel film “La Maschera di Zorro” con Antonio Banderas e Anthony Hopkins. Per la sua performance nel 1998 nel capolavoro “Traffic” ha ricevuto una nomination al Golden Globe. Anche il marito Michael Douglas è presente nel cast, tuttavia i due non appaiono mai nella stessa scena.

É vincitrice di un Premio Oscar nel 2003 per migliore attrice non protagonista nel lungometraggio – musical “Chicago”, in cui appare insieme ad attori di alto profilo com Renée Zellweger, Richard Geere e John C. Reilly.

Grande attesa per la sua prossima avventura che la vedrà nei panni dell’iconico personaggio di Morticia Addams in “Wednesday”, nuova serie Netflix, diretta dal fenomenale regista Tim Burton.