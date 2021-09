Alice Basso regala l’audace visione della sua bellezza ai fan. Sgambato e scollato, il costume evidenzia ogni curva dell’influencer: esagerata sensualità

Si attesta tra le più seguite con i suoi 700 mila followers, amata principalmente per la sua autenticità. Alice Basso ha conquistato il cuore dei fan a colpi di scatti accattivanti ma senza restituire un’immagine alterata di sé.

La modella ha trasformato le imperfezioni in normalità, postando su Instagram foto che in intimo che non nascondevano la sua cellulite. Ha svelato anche alcuni metodi per apparire in forma perfetta attraverso l’uso di alcune posizioni che modificano la percezione della silhouette.

Ma l’influencer non ha bisogno di filtri e strategie costruite a regola d’arte per splendere di strabiliante bellezza. Lo dimostra con l’ultimo post, dove incanta il social in costume, regalando audaci visioni.

Alice Basso, statua di bellezza e fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

La semplicità è una caratteristica vincente del successo di Alice Basso, che permette al suo vasto pubblico di identificarsi nella sua quotidianità. Felicemente sposata con il Deejay Marco Ferrucci, ha due bellissimi figli e una vita piena di gioia.

Condivide spesso con i fan scatti in loro compagnia, nell’ordinarietà o in momenti particolari. Proprio con la sua famiglia, si è temporaneamente spostata dal Veneto al Trentino Alto Adige, nella splendida location delle Dolomiti.

È da un hotel di lusso situato in Alta Badia che l’influencer posta su Instagram l’ultimo scatto, colpevole di aver tolto il respiro agli utenti. Nella zona relax della struttura, indossa un elegantissimo costume in color avorio, che aderisce perfettamente alla sua silhouette esplosiva, per lo stupore di chi l’ammira.

Sgambatissimo e scollato, evidenzia ogni curva della modella, che sorride all’obiettivo, incantando il web. Le gambe infinite catturano subito il focus dell’osservatore, che si perde nella sua magnifica e sofisticata bellezza, resa ancora di più tale dall’inafferrabile fascino.

Gli utenti restano a bocca aperta davanti a tale statua di sensualità, che contemplano ed elogiano anche con commenti espliciti: “Che stacco di coscia!”, “Ma sei meravigliosa”, “Tu la più bella sempre”.