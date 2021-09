“Beautiful”, anticipazioni puntata 25 settembre: il piano B

Beautiful, anticipazioni 25 settembre: Ridge vuole fare pace con Brooke. Quinn va nel panico ed elabora un piano B.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge cercare di riconquistare l’amore di Brooke. Nonostante la Logan abbia ammesso di amare ancora Bill Spencer, tutti sono convinti che i coniugi Forrester torneranno insieme prima o poi. Nel frattempo Quinn festeggia la sua vittoria su Brooke. Shauna è ufficialmente la moglie di Ridge e la Fuller è convinta che i due riusciranno a trovare un modo per far funzionare la loro relazione. Quanto a Steffy, la ragazza sta cercando di portare avanti la sua vita nonostante la rottura con Liam ed il terribile incidente nel quale è rimasta coinvolta. L’ex marito é molto preoccupato per lei, ma crede anche che sia il caso di toglierle la custodia di Kelly, almeno fino a quando non si sarà ripresa. Hope condivide questo pensiero e anzi, preme perché la Forrester si faccia aiutare.

Beautiful, anticipazioni 25 settembre: Katie sprona Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge parlerà con Katie. Nonostante tutto quello che sua sorella le ha fatto passare, la Logan cercherà di convincere il Forrester a dare una seconda chance a Brooke. Grazie al suo consiglio, il Forrester deciderà di confrontarsi con la sua ex moglie. I due si scambieranno parole di conforto, lasciando intendere che ci sia ancora una possibilità per loro.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn assisterà alla riconciliazione tra i due. Preoccupata per le possibili conseguenze, la Fuller deciderà di ricorrere al suo piano B e si rivolgerà dunque a qualcuno che la possa aiutare…

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda sabato 25 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.