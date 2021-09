La bella cantante Bianca Atzei ha condiviso su instagram qualche scatto ieri sera a Milano ed è semplicemente magnifica

Bianca Atzei bellissima su instagram in giro per le strade di Milano, appare bellissima in diversi scatti in primo piano. Nei commenti si legge:“Sei te che guardi Milano o Milano che guarda te”, “Elegante e affascinante come Milano“. Ieri sera la cantante è stata a cena con il fidanzato Stefano Corti in centro Milano nel ristorante Tahu Milano.

LEGGI ANCHE>>>Federica Pellegrini sempre più bella: sotto l’accappatoio niente. Devastante – FOTO

Bianca Atzei tra musica e amore tutto a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Jessica Franceschetti le sue curve mandano in delirio il web, che sensualità – FOTO

La cantante Bianca Atzei sta vivendo un periodo felice e sereno al fianco del suo compagno Stefano Corti e con la sua musica che l’accompagna sempre. Il suo ultimo brano è uscito questa estate e si chiama Straniero, una canzone dedicata alla sua terra la Sardegna. Ha infatti scritto queste parole a luglio:”Son felice vi piaccia Straniero. La mia voleva essere una dedica alla mia terra magica e sopratutto un omaggio ad un grande artista come Giuni Russo, con una grande personalità e duttilità vocale. Grande sperimentatrice vocale e musicale”.

E se nella musica continua ad avere successo, anche in amore non è da meno. La cantante fa ormai coppia fissa insieme a Stefano Corti da diverso tempo, i due sono molto felici insieme. Lei in occasione del compleanno di lui gli ha dedicato delle parole brevi ma dolcissime:”Tanti auguri a te che sei il mio amore, la mia casa, la mia allegria. Ti amo perché sei folle”. Finalmente la bella cantante ha trovato la serenità dopo la batosta presa dall’ex fidanzato Max Biagi che la lasciò senza tanto ne quanto dopo aver avuto un incidente in moto. Per la cantante fu un bruttissimo colpo.

Di conseguenza partecipò all’isola dei famosi per dimostrare qualcosa a se stessa e forse anche agli altri. E ci è riuscita, ha tirato fuori una forza immensa e ha dimostrato di essere una guerriera. Oggi è felice e appagata e i suoi fan non potevano essere più felici per lei. Su instagram è seguita da 838 mila persone che amano vedere la loro beniamina contenta e piena di vita come lo è ora.