Chiara Ferragni e Fedez presi in giro, i followers hanno rovinato tutto

Imbarazzo in diretta per Chiara Ferragni e Fedez, la grande notte rovinata dallo scherzo di un fan: ecco cosa è successo in videochiamata.

È uscita questa notte “Meglio del cinema”, la nuovissima canzone d’amore che Fedez ha composto e dedicato a Chiara Ferragni in occasione dell’anniversario di matrimonio. Il ritornello della canzone era già stato “spoilerato” proprio il giorno dell’anniversario su Instagram. Per l’occasione, infatti, il rapper aveva portato Chiara sul Lago di Como e aveva cantato per lei su una zattera galleggiante proprio in mezzo al lago. I fans della coppia erano letteralmente impazziti per la dolcezza del testo, che stanotte è finalmente diventato pubblico.

Chiara Ferragni e Fedez presi in giro su Instagram, ecco cosa è successo ieri notte

In occasione dell’uscita del nuovo singolo Fede e Chiara hanno organizzato una lunga diretta Instagram durante la quale hanno chiacchierato con i followers. Sono stati svelati anche alcuni retroscena anche su “LOL 2” e “The Ferragnez”, la nuova serie Prime Video che racconterà cosa succede nella vita privata della coppia. Fedez ha anche raccontato ai suoi followers che l’uscita di un nuovo album musicale è imminente, ma non ha potuto svelare la data di pubblicazione. Quella di organizzare dirette Instagram, nel frattempo, è diventata una vera e propria abitudine che accompagna tutte le notti in cui l’artista svela nuovi brani al pubblico.

E proprio come d’abitudine Fedez ha invitato i suoi followers a partecipare alla videochiamata. Purtroppo, però, tra le quasi 60mila persone che hanno seguito la diretta c’è stato anche chi ha tentato di approfittarsi della coppia per ricevere un po’ d’attenzione. È stato il caso di un ragazzo, nemmeno più tanto giovane, che mentre Federico e Chiara parlavano della canzone ha scritto nei commenti di star ascoltando la diretta dalla sala parto dove la moglie stava dando alla luce il figlio. I Ferragnez si sono emozionati leggendo il commento, e Federico ha deciso di videochiamare questo suo fan per congratularsi con lui. Appena la videochiamata è partita, però, è stato chiaro che quanto scritto non era per niente vero: il fan dei Ferragnez non era in nessuna sala parto ma al lavoro, e nessun bambino stava per nascere.

Alcuni followers hanno preso in giro i Ferragnez per aver davvero creduto che qualcuno potesse decidere di ignorare la nascita del figlio per seguire la loro diretta Instagram, e sul web parecchi utenti si sono presi gioco di loro. I due vip, però, hanno riso con i fans e hanno acconsentito a salvare la diretta Instagram sui propri profili in modo che la scena potesse essere rivista da tutti.