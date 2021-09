Cristina Buccino, la camicia si sbottona ma manca il reggiseno: FOTO illegale

Cristina Buccino, la splendida modella ha deciso di deliziare il web con alcune foto che lasciano senza fiato. La scollatura emerge nella sua naturalezza.

Cristina Buccino ha colpito ancora! La splendida modella infatti arricchisce sempre più il profilo social con foto che la immortalano in numerosi progetti di moda. Tutti gli stilisti vogliono lavorare con lei: tanti i capi appartenenti a brand di lusso che fanno sognare sia gli uomini che vedono un fisico perfetto, le curve al punto giusto ed un viso super accattivante.

Ma anche le donne rimangono incantate: abiti da sogno, tute, accessori e scarpe…insomma spulciare il suo profilo diventa un’occasione per scoprire le mode del momento ed anche perché no, sognare ad occhi aperti. L’ultimo selfie è bollente, vietato ai minori.

Cristina Buccino, la scollatura è profondissima: foto illegale

Si trova a Milano Cristina Buccino e propone le numerose collaborazioni con gli stilisti, tra questi Ermanno Scervino. Un completo bellissimo composto da tre pezzi: pantalone, camicia e giacca dai toni eleganti e ad impatto. Il suo post, che la immortalano infatti per le vie della città è semplicemente sublime e sono tantissimi infatti i commenti ricevuti. “Eleganza e bellezza perfetta complimenti” o ancora “Stupendo questo completo quadrettato…complimenti pure alla splendida donna…”.

Ma la Buccino osa, soprattutto tra le storie del suo profilo dove si concede un breve video – sopra un interessante frame – ed appare in versione bollente: indossa sempre il completo a quadri di Ermanno Scervino ma lascia i bottoni della camicia aperti e questo crea non pochi turbamenti, soprattutto tra i milioni di followers. Dal seducente equivoco emerge un dettaglio focoso: l’assenza di reggiseno. La scollatura esce in tutta la sua prepotenza creando intense scottature.

Lo sguardo penetrante, il sorriso che ammalia e poi quell’apertura centrale beh…tutti elementi che manderebbero in tilt chiunque. I fans sono pazzi di lei, la 36enne è una delle donne sicuramente più belle e capace di poter trasformare tutto quello che tocca in pura emozione.