“Vengo con te questa notte”, Zoe Cristofoli scollatura diabolica e senza reggiseno: che spettacolo – FOTO

La web influencer, Zoe Cristofoli mostra una scollatura diabolica da perdere il fiato. Uno spettacolo senza precedenti.

La fashion blogger, meglio nota come la “Tigre di Verona“, Zoe Cristofoli ha lasciato tutti i suoi followers a bocca aperta.

La fidanzata del terzino rossonero, Theo Hernandez è molto attiva in questo periodo sul web. La stagione appena entrata in vigore potrebbe regalare qualche sorpresa inaspettata alla giovane promessa dello spettacolo, spesso impegnata in passerelle di bellezza encomiabili che risaltano le sue capacità di bellezza.

Ci sarà tempo per “carburare” e l’aiuto dell’amore potrebbe fare certamente tutta la differenza di questo mondo. La strada è inevitabilmente quella giusta a dimostrazione del fatto che basta davvero poco per superarsi e mettere tutti d’accordo sui giudizi.

Zoe è uscita allo scoperto per un look inedito e inusuale al giorno d’oggi. Con quel corpo tatuato fino al collo ha dato una svolta importante alla moda e alla tradizione estetica in generale

Zoe Cristofoli, scollatura memorabile in piena notte: la più bella

