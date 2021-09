Tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 26 settembre: ecco chi accoglierà in studio Mara Venier

La nuova stagione televisiva è ormai iniziata e tra i grandi ritorni delle scorse settimane troviamo anche quello di “Domenica In“. Al timone ancora una volta Mara Venier, pronta a intrattenere il pubblico per i prossimi mesi. Nelle ultime ore sono stati annunciati gli ospiti che andranno a movimentare la seconda puntata, in onda domenica 26 settembre alle ore 14 su Rai 1. Scopriamo di chi si tratta.

Anticipazioni “Domenica In”: grandi ospiti tra omaggi e sorprese

Si prospetta una puntata ricca di emozioni per Mara Venier e gli amici di Domenica In. Nel corso del secondo appuntamento previste numerose sorprese e momenti toccanti che andranno a commuovere il pubblico.

Come di consueto la puntata si aprirà con il segmento legato all’informazione e al Covid. Saranno ospiti il professor Matteo Bassetti e il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Questa settimana si cercherà di fare maggior chiarezza su ciò che concerne i minori, per questo sono state invitate anche due donne dello spettacolo in vesti di madri per cercare di affrontare alcuni dubbi comuni a molte. Si tratta di Serena Autieri ed Elisabetta Gregoraci che avranno modo di porre quesiti agli esperti.

Mara Venier scambierà poi quattro chiacchiere con un vecchio amico, Teo Teocoli, e con l’attrice Margherita Buy. Dal mondo della musica arrivano invece Marco Masini e Orietta Berti, per la quale la padrona di casa ha in serbo alcune sorprese.

Infine verrà dedicato un momento speciale a Mario Merola attraverso un omaggio musicale eseguito da colleghi e amici. In studio sarà presente anche il figlio Francesco.

Una puntata all’insegna dell’attualità ma anche dell’intrattenimento che andrà ad allietare la domenica pomeriggio degli italiani. L’appuntamento con Domenica In è alle ore 14 su Rai 1.